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19 colegios de Castelló ciudad se apean del nuevo ‘L’Escola canta’ por la huelga educativa

Los centros educativos de Castelló ciudad se retiran del proyecto musical por la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana

Vídeo: Medio millar de niños dan forma a Escola Canta en la plaza de toros de Orpesa

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Eva Bellido

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Ramón Pérez

Castellón

19 colegios de Castelló ciudad se apean del nuevo ‘L’Escola canta’ por la huelga educativa. Así, en una carta dirigida a las familias los colegios han comunicado que, en el contexto de la huelga indefinida que está afectando actualmente a la enseñanza pública valenciana, y tras valorar la situación conjuntamente con la totalidad de los centros públicos participantes, se ha acordado la no participación del centro tanto en el ensayo general previsto el día 5 como en el concierto de clausura del proyecto ‘Innovacant’ el día 6 de junio.

Por coherencia

Sabemos que esta decisión puede generar decepción en el alumnado y en las familias, especialmente después del esfuerzo, la ilusión y el trabajo realizado durante los últimos meses. No obstante, entendemos que las circunstancias actuales requieren actuaciones coherentes con las reivindicaciones que una parte importante del profesorado está manteniendo en defensa de una educación pública de calidad.

Desde los centros agradecen sinceramente la implicación del alumnado, de las familias y de todas las personas que han hecho posible el desarrollo del proyecto hasta este momento.

Qué es Escola Canta

Escola canta es un proyecto educativo ligado a la dinamización del plurilingüismo, en los centros educativos y al desarrollo de la expresión artística musical y escénica, que consiste en el trabajo didáctico y planificado de una composición musical creada expresamente por un músico contratado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Esta obra es puesta a disposición de los centros participantes, los cuales, a finales de curso, tienen que interpretarla de manera colectiva con el apoyo de una banda de música.  El proyecto fue creado por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Castelló en el curso 2017/18 con el apoyo de la Conselleria de Educación.

Centros firmantes

- CEIP Carles Salvador

- CEIP Tombatossals

- ⁠CEIP Isabel Ferrer

- ⁠CEIP Ejército

- CEIP Gregal

- CEIP Enriqueta Agut

- ⁠CEIP Vicent Artero

- CEIP Estepar

- CEIP Armelles

- CEIP Sanchis Yago

- ⁠CEIP L'Illa

- ⁠CEIP Castàlia

- ⁠CEIP Vicent Marçà

- CEIP Bernat Artola

- ⁠CEIP Pintor Castell

- ⁠CEIP Blasco Ibáñez

- ⁠CEIP Jaume I

- CEIP Guitarrista Tàrrega

Noticias relacionadas y más

- ⁠CEIP Cervantes

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