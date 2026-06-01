Más de 23.600 firmas en solo cuatro días para que Educación derive a las aulas los sueldos perdidos por la huelga de los docentes

El jueves pasado, una docente que lleva desde el primer día secundando la huelga Educativa valenciana decidió lanzar una propuesta en la plataforma Change.org, para que el montante total de los sueldos a los que están renunciando los maestros y profesores movilizados se destine a cubrir necesidades de los centros educativos. Apenas cuatro días después, califica de «abrumadora» la resacción obtenida.

La cantidad de apoyos recabados no deja de aumentar a medida que transcurren los días. Este domingo a media tarde rondaba los 23.700. La impulsora de la propuesta, Mari Carmen Romero Carratalá, maestra de primaria de Nules, considera que «esa respuesta merece ser escuchada».

Sabe que no es uno de los puntos a debate en la mesa de negociación, pero entiende que la petición no modifica ni afecta a esas reivindicaciones, más bien es una consecuencia de la huelga, porque la cantidad económica de la que se está hablando es significativa.

Pero a su vez, la petición es una reivindicación en sí misma, que vendría a reforzar el discurso de que aunque se ha tratado de reducir la protesta a la nómina de los docentes, el objetivo que la motivó es «mejorar y reforzar la educación pública», y por ello consideran «justo y necesario», que «todo lo que estamos perdiendo por hacer huelga, vuelva a nuestro alumnado».

De 1.500 a 3.000 € por docente

Por docente y día, se estaría hablando de entre 100 y 200 euros (depende de la antigüedad y categoría contractual de cada afectado), lo que por cada uno de los profesionales movilizados supondría entre los 1.500 y los 3.000 euros por los quince días de huelga.

Cuando lanzó a las redes su propuesta, Mari Carmen Romero confiaba en tener un respaldo significativo, pero la reacción de la gente ha superado sus expectativas. Hasta tal punto, que han decidido trasladar esa recogida de firmas al Síndic de Greuges, a les Corts, y las consellerias de Educación y Hacienda.

En el argumentario de justifica la recogida de firmas, la maestra de Nules defiende que los docentes están «priorizando el interés común sobre el propio». Las significativas cantidades en las que verán reducidas sus nóminas en el mes de mayo refrendarían esa afirmación.

Remarca que la Conselleria de Educación «ahorrará dinero durante esta huelga» y lo que piden quienes apoyan la propuesta es que ese dinero «se reinvierta en su totalidad directamente en los centros educativos de los docentes involucrados», de manera que cada colegio e instituto beneficiario «pueda invertirlo en lo que necesite».

Más de 23.600 personas suscriben la idea de que la petición «no solo representa una responsabilidad ética, sino también un compromiso tangible con la mejora de la calidad educativa».