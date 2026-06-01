La compra se come el bolsillo de las familias: cuesta un 40% más que hace seis años

La escena ocurrió hace muy pocos días en el interior de un supermercado de Castelló. Como cada viernes por la tarde, Olga y Xavi, una pareja con dos hijos adolescentes, llenaron el carro con los productos de siempre: leche, media docena de garrafas de agua, conservas, pasta, legumbres, quesos, un poco de fiambre, huevos, pizza fresca, cereales, pasta de dientes, algún producto de limpieza... Vamos, prácticamente un calco de lo que compraron la semana anterior. Y la otra. La broma del viernes por la tarde le salió por 184,56 euros. «Quizás compramos un poco más de lo normal, pero lo que no recuerdo es un tíquet tan bestia. De 110 o de 120 euros sí, pero más de 180 nunca en la vida. Y eso que fruta, verdura, carne, pescado y pan lo solemos comprar en las tiendas especializadas de nuestro barrio y también está todo carísimo», describe Olga al otro lado del teléfono.

Si, como a Xavi y a Olga, a usted le toca hacer la compra de manera habitual ya se habrá dado cuenta de que todo, absolutamente todo, está por las nubes. Solo en el último año, el coste de los alimentos se ha incrementado en la provincia un 3%, según datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondientes al pasado mes de abril, pero si se comparan las cifras de ahora con las del 2019, antes de la pandemia, la diferencia es brutal: casi un 40% más.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) analiza cómo han evolucionado los precios de los 50 alimentos más consumidos en los hogares de Castellón, desde el pan a la leche, la fruta, el pescado o el aceite de oliva. Entre 2019 y 2025, los precios de estos productos han aumentado una media del 39%, aunque hay alimentos que se llevan la palma. Los huevos, por ejemplo, se han disparado un 68,96%; el chocolate un 59,56%; la leche entera un 52,23% y las frutas de hueso un 50,31%.

Hay otros artículos cuya subida ha sido algo más contenida. Es el caso de la carne fresca (con un 39,6% más desde 2019), pan (+31,9%), pescado fresco (+31,6%) o los yogures (+24%).

Gastos al alza

El subidón que han dado los alimentos en los últimos años se nota, lógicamente, en los recursos que destinan las familias de Castellón a llenar la nevera. Durante el último año, y según el INE, cada familia de la provincia invirtió un promedio de 4.780 euros a la compra de alimentos (la cifra no incluye el gasto en bebidas), mientras que hace seis años el esfuerzo económico era de 3.724. Y si se analizan los datos por persona, el resultado es muy similar: 1.934 euros per cápita para comer, casi 400 más que antes de la pandemia.

Se mire donde se mire, todas las cifras indican que llenar la cesta de la compra se hace cuesta arriba y el problema es que los salarios no han aumentado en la misma proporción. En 2019, y de acuerdo con las cifras de la Agencia Tributaria, los trabajadores de Castellón declararon unos ingresos medios de 18.576 euros, mientras que en 2024 (último año en el que hay cifras) el importe ascendió a 23.117 euros. Es decir, un 24,4% más.

El consumidor apenas cuenta con armas para defenderse del incremento de los costes, pero sí han hecho pequeños cambios en sus hábitos en un intento por ahorrar en el tíquet. «En general, las familias han reducido la compra de proteína de alta calidad, como pescado fresco y ternera, que han caído cerca de un 12 %, para refugiarse en carbohidratos baratos y procesados, cuyo consumo ha repuntado un 8 %», explican los autores de un estudio de la escuela de negocios EAE Business School.

¿Un nuevo susto en otoño?

La mala noticia, que la hay, es que se avecina una nueva subida. Los analistas de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, advierten de que el encarecimiento de los fertilizantes a escala mundial, atribuido al impacto de la guerra en Irán, acabará trasladándose con fuerza al precio de los alimentos frescos y no elaborados, aunque no de forma inmediata.

Según el servicio de estudios, estos productos ya muestran una inflación elevada, pero el efecto completo del aumento de los costes de producción tarda unos seis meses en llegar al consumidor. Por eso, prevén que desde agosto y durante el otoño, los precios de los alimentos se aceleren y puedan superar el 7% interanual.