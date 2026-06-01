La comunidad educativa de Castellón condena la brutal agresión a una docente jubilada durante las protestas por la huelga

Profesorado y familias de la provincia de Castellón han mostrado su repulsa tras la agresión a una docente jubilada a manos de un agende del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia durante las protestas en el marco de la huelga educativa. Es el caso del profesorado de la Vall d'Uixó, donde se ha desarrollado una concentración en señal de repulsa. En ella los concentrados han reclamado Menos represión y más educación. Asimismo, han portado carteles reivindicativos.

Concentración de repulsa en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Profesorado de distintos centros educativos ha mostrado en redes sociales su repulsa, como es el caso del IES Honori Garcia de La Vall.

Las familias

También las familias han mostrado su indignación. Así, la FAMPA Castelló Penyagolosa ha expresado su rechazo absoluto y su profunda indignación ante la desproporcionada agresión policial que sufrió una maestra este domingo a las puertas de la Conselleria de Educación en Valencia, mientras participaba en una movilización en defensa de la escuela pública.

Desde nuestra entidad consideramos intolerable e inaceptable que se responda con violencia a las legítimas reivindicaciones pacíficas de la comunidad educativa. Esta agresión atenta directamente contra la integridad de una persona que no estaba haciendo absolutamente nada malo, una actuación desmesurada que la federación califica de «vergonzosa».

UJI

La Universitat Jaume I también ha trasladado, en un comunicado, su preocupación por los hechos ocurridos recientemente en el marco de las últimas movilizaciones y ha trasladado su apoyo y deseo de recuperación a la docente lesionada. "El derecho de manifestación constituye un derecho fundamental que tiene que poder ejercerse con todas las garantías y con plena seguridad para las personas que lo hacen efectivo", han señalado. En ese sentido, han valorado positivamente que se haya anunciado la apertura de una investigación para esclarecer estos hechos inaceptables con la máxima transparencia y confiamos en que, una vez determinadas las circunstancias que les rodean, se asuman las responsabilidades correspondientes. Pedimos, igualmente, que se adopten las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se vuelven a producir.