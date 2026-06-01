Directores de institutos y familias de Castellón exigen una solución urgente: «Los profesores no son los malos de esta historia»

Las direcciones de los institutos de Educación Secundaria de la provincia de Castellón y las asociaciones de familias del alumnado (AFA) han escenificado este lunes una inédita unidad para reclamar a la Conselleria de Educación una solución urgente al conflicto que mantiene al profesorado en huelga indefinida desde hace ya cuatro semanas. La comparecencia conjunta ha tenido lugar en el Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales (CIETD) de la Universitat Jaume I de Castelló y ha estado marcada también por la condena unánime a la agresión sufrida este domingo a una docente durante una protesta en València por parte de un miembro de la Policía Nacional.

El encuentro ha arrancado con una intervención de Toni Solano, director del IES Bovalar de Castelló, quien ha agradecido la presencia de las familias y ha mostrado el impacto que ha causado entre la comunidad educativa la agresión sufrida por la docente. «Ayer vimos todos unas imágenes que demuestran violencia y brutalidad hacia una compañera. Son golpes que recibimos todos», ha afirmado. «Como educadores, trabajamos cada día el diálogo y la no violencia, y esto nos ha dejado tocados. La sensación de hoy era de pérdida, de una pérdida muy profunda y dura», ha añadido antes de pedir un aplauso para la profesora agredida.

Posteriormente, representantes de los equipos directivos de centros como el IES Violant de Casalduch de Benicàssim, el IES El Torrelló de Onda, el IES Bovalar de Castelló y el IES Joan Coromines de Benicarló, junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa Castelló), han leído un manifiesto conjunto en el que han denunciado el «bloqueo» de las negociaciones con la Conselleria.

Reivindicaciones

«Comparecemos hoy con una profunda preocupación y con la determinación de quien sabe que ya se ha llegado al límite», han señalado. Los directores y las familias han reclamado avances reales en las negociaciones y han recordado que las reivindicaciones no responden a intereses corporativos, sino a la necesidad de garantizar una educación pública de calidad.

Entre las principales denuncias han destacado la llegada desde septiembre de 1.460 alumnos de matrícula sobrevenida sin un incremento proporcional de recursos, una cifra que equivaldría a unos 50 grupos completos. También han alertado del aumento de las ratios, las altas temperaturas en las aulas, el deterioro de infraestructuras envejecidas, la falta de inversión en centros educativos, los retrasos en los pagos para gastos de funcionamiento y la insuficiencia de personal especializado para atender al alumnado con necesidades educativas específicas.

Momento de la rueda de prensa. / Marta Solsona

Asimismo, han mostrado su preocupación por los recortes en Formación Profesional, la reducción de ciclos y la falta de inversión en equipamientos, así como por la escasez de personal administrativo y educativo de apoyo y la lentitud en la cobertura de sustituciones.

«No se puede dar una educación del siglo XXI con centros del siglo pasado», han resumido durante la lectura del comunicado.

La UJI se posiciona

La Universitat Jaume I también ha querido mostrar públicamente su respaldo a las reivindicaciones. Una de las representantes de los departamentos de Pedagogía y de Educación y Didácticas Específicas ha explicado que, por parte de la universidad, han trasladado comunicados a los medios de comunicación y han publicado artículos de opinión en defensa de las demandas del profesorado. «Queremos que sepáis que estamos con vosotros, estamos apoyando cada una de las reivindicaciones».

Durante la comparecencia, otro de los docentes presentes ha querido responder a las críticas sobre el posible impacto de la huelga en el alumnado de Bachillerato. «En ningún momento queremos perjudicar a los alumnos. Ellos se han examinado y evaluado», ha asegurado. Además, ha lamentado que el debate público se centre en ocasiones en cuestiones salariales. «Aquí no se ha hablado de subida salarial, sino de las condiciones en las que están los alumnos», ha subrayado.

Peticiones

Las familias también han mostrado su respaldo a las movilizaciones. Una de sus representantes ha afirmado que «sabemos que los profesores no son los malos en esta historia, ellos son los que acompañan a nuestros hijos cada día y se están dejando la salud en ello».

Por su parte, la integrante de la ejecutiva de STEPV, Sonia Ibáñez, ha insistido en la necesidad de alcanzar acuerdos mediante el diálogo y ha condenado igualmente la agresión sufrida por la profesora en València. «Es tiempo de diálogo real, de escucha efectiva y de búsqueda honesta de soluciones», ha afirmado. Ibáñez ha recordado que el conflicto está teniendo consecuencias directas para alumnado, familias y profesorado, y ha defendido que las reivindicaciones planteadas abarcan cuestiones esenciales como unas infraestructuras dignas, la reducción de ratios y la mejora de las condiciones laborales y retributivas.

La comparecencia ha concluido con una llamada conjunta a la negociación inmediata y a la búsqueda de un acuerdo que permita poner fin al conflicto. Directores, familias, sindicatos y universidad han coincidido en una misma idea: la educación pública debe situarse por encima de cualquier confrontación política y recibir una respuesta urgente ante una situación que consideran ya insostenible.