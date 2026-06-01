Encuesta | ¿Es el aeropuerto un bien necesario para Castellón?
La base encara la temporada de verano con un aumento de rutas
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El aeropuerto de Castellón de Castellón encara el verano con un aumento de rutas que confirma la buena trayectoria de la base en los últimos años, consolidada como un punto de conexión con varias ciudades importantes de Europa y con destinos nacionales, como Bilbao, Madrid o Palma de Mallorca.
Sin embargo, su puesta en marcha estuvo precedida de la polémica, no solo por su inauguración sin tener contratada ninguna ruta, sino por el hecho de que se ponía en tela de juicio su necesidad.
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