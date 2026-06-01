"Preferimos donar sangre que Conselleria nos la chupe", la simbólica protesta del profesorado en apoyo a la huelga educativa en Castellón

La huelga indefinida en Educación alcanza su cuarta semana y las movilizaciones del personal docente continúan adelante. La originalidad de las acciones va creciendo a medida que las propuestas de Conselleria Educación en las negociaciones son, según la mayoría del profesorado, "un despropósito".

Algunos profesores acusan la Consellería de "tomarles el pelo, porque el único que está haciendo es dilatar en el tiempo las negociaciones y nada del que proponen es realmente significativo; además que el ánimo es de profunda indignación después del abuso de las actuaciones policiales a manifestantes".

Para mostrar su indignación, muchos maestros, profesores, orientadores y más personal de la comunidad educativa en huelga han acudido durante la tarde del lunes al punto de donación de sangre de la avenida de Mar en Castelló de la Plana. El acto simbólico se ha desarrollado precisamente ante la dirección territorial de la Consellería de Educación, en el centro de salud pública. "Preferimos dar la sangre antes de que nos la chupe Consellería", afirman los docentes.

Cartel convocando la donación de sangre. / MEDITERRÁNEO

Entre la crispación y el coraje

Las negociaciones continúan alargándose: los puntos que hay sobre la mesa se iban a dividir en diferentes mesas entre el lunes, y el miércoles de esta semana, pero, después de la negativa de los sindicatos a reunirse con Carmen Ortí telemáticamente, la consellera no ha vuelto a convocar ninguna mesa de negociación. Los ánimos del profesorado son de crispación, pero también de coraje: "El profesorado valenciano ya hemos hecho historia. Si ante cuatro semanas de huelga indefinida la Consellería no ofrece unas mejoras notorias en la educación pública, quedará retratada, también, para la historia" advierten varios profesores de secundaria.