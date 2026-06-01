Ya se puede presentar la declaración de la Renta en oficinas: cómo y dónde hacerlo

La Agencia Tributaria ha arrancado este lunes, 1 de junio, la atención presencial en oficinas para la confección de declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), para el que es necesario contar con cita previa y que se suma al canal telefónico y a los dispositivos de organismos colaboradores como la Agència Tributària Valenciana.

Castellón estrena así esta nueva opción y lo hace después de que se hayan presentado en la provincia 197.285 declaraciones hasta la fecha, un 2,87% más que las 191.789 contabilizadas el ejercicio pasado. La Agencia Tributaria acumula además un total de 147.947 solicitudes de devolución, de las que se han abonado siete de cada diez, un total de 109.178. En detalle, la administración ha pagado a los castellonenses 66,34 millones de euros, lo que implica un 1,07% menos que el año pasado.

Los puntos

La solicitud de cita previa para la atención presencial se encuentra disponible, hasta el 29 de junio, tanto en la web de la Agencia Tributaria, como también a través de los teléfonos 915357326 (servicio automático, 24 horas) o 915530071 (de lunes a viernes, de 9 a 19 horas). La Agencia Tributaria dispone de presencia directa en Castelló, Vila-real y Vinaròs. A estas tres ubicaciones, como recogió este diario, se suman los puntos de la Generalitat localizados en la capital de la Plana, Albocàsser, Llucena, Morella, Nules, Orpesa, Sant Mateu, Segorbe, Vila-real, Vinaròs y Viver.

Más allá de la asistencia en oficinas, Hacienda recuerda que siguen en funcionamiento el resto de canales de atención, como el plan Le llamamos de atención telefónica, al que se puede acceder reservando turno en los teléfonos 915357326 o 915539971. Asimismo, inciden en el fuerte crecimiento de la presentación de declaraciones a través de canales digitales, como el denominado Renta Directa, para aquellas que no requieren modificar el borrador, o a través de la web. Y también los Registradores de la Propiedad destacan la opción de confeccionar la declaración desde sus oficinas liquidadoras.

Todo ello se ha puesto de manifiesto en un acto en València donde ha participado el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira; el director general de la Agència Tributària Valenciana, Ángel Zaera, o el delegado especial de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana, Manuel Cabrera.

Nuevas deducciones y rebajas

Rovira, en su intervención, ha recordado que, para las deducciones autonómicas vinculadas a gastos sanitarios, salud mental, práctica deportiva y actividades saludables, "se amplía su alcance a las rentas medias", con una base liquidable general y del ahorro de hasta 60.000 euros en declaración individual y 78.000 euros en conjunta.

El titular de la Conselleria de Hacienda ha indicado además que este lunes entran en vigor dos nuevas rebajas fiscales. La primera, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, es la reducción del tipo general de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) para la adquisición de inmuebles, que pasa de un 10% a un 9%, con un ahorro estimado de 90 millones de euros. En el impuesto de sucesiones y donaciones, entra en vigor la bonificación del 25% para el grupo 3 de parentesco (hermanos, tíos y sobrinos), que se elevará al 50% en 2027 y este año supondrá un ahorro estimado de 28 millones.