Profesionales de los comedores escolares se manifiestan en Castellón: Qué reivindican

Trabajadores de los comedores escolares de la provincia de Castellón se han manifestado este lunes ante la dirección territorial de Educación, para continuar reclamando mejoras urgentes en las condiciones laborales del personal de comedores escolares, tras la huelga convocada en mayo. Entre las medidas que han reivindicado figuran el establecimiento de unas ratios justas para monitores y monitoras de comedor escolar así como el establecimiento de ratios para el personal de cocina.

Los manifestantes, convocados por UGT, denuncian que las ratios de monitoras llevan años sin adaptarse a pesar de que la realidad social en los centros educativos ha cambiado de forma significativa. El alumnado ha cambiado, las necesidades son mayores y las exigencias del servicio, cada vez más complejas. Sin embargo, aseguran, los recursos humanos siguen siendo insuficientes.

Por ello exigen reducir las ratios actuales de monitores para garantizar una atención adecuada, segura y de calidad para todos los usuarios del comedor escolar. Además, relaman que se establezcan ratios para el personal de cocina.

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En la actualidad, se producen situaciones como que una monitora tenga a su cargo a 20 niños de 3 a 5 años e incluso 40 niños de Primaria. Además, en cocina no hay ratios, con lo que un mismo cocinero puede tener 80 y otro 180 comensales, lo que supone una sobrecarga. A esta problemática se suma la implantación de múltiples menús adaptados (por razones culturales, sanitarias y éticas), así como la atención cada vez más especializada que requieren niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas y un nuevo real decreto que establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y cara a una alimentación sana y equilibrada.

"No pedimos privilegios", señalan. "Pedimos criterios justos, actualizados y adaptados a la realidad de los comedores escolares".

Plazo

Según recuerdan, el curso educativo comienza en septiembre con lo que consideran que la administración dispone de tiempo para abrir el diálogo y adoptar medidas que permitan iniciar el curso con avances reales en materia de ratios con el objetivo de garantizar condiciones laborales dignas y un servicio público de calidad.

Menú

Los participantes han portado pancartas en las que podía leerse "comedores escolares con dignidad. Con nuestro trabajo también se educa" o "sin condiciones dignas no hay comedores de calidad". En la protesta han improvisado un "menú" explicando que se dan casos en los que hay niños que no hablan español, son de otros países y no entienden el idioma, no están acostumbrados a nuestras comidas, merecen más tiempo, acompañamiento y comprensión". "Tenemos un tiempo de 20 minutos para comer, ayudar, atender y resolver para dejar sitio al siguiente turno y de postre todo esto es para una monitora", han indicado. En definitiva, piden que las necesidades de personal en función del volumen de demandas sean escuchadas y atendidas. Además, han leído un manifiesto.