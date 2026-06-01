Ryanair estrena los vuelos a Bolonia y Manchester con regalo al pasajero un millón de Castellón

El aeropuerto de Castellón ha estrenado hoy las rutas de verano con Bolonia y Manchester -celebrando un hito como es haber alcanzado el pasajero un millón de Ryanair en la infraestructura provincial, desde que empezó a operar allí hace más de una década. Una familia italiana, una pareja con sus dos hijos, se ha convertido en protagonista del pasaje tras aterrizar esta mañana procedente de Bolonia, para pasar sus vacaciones, según han contado, con la ciudad de València como uno de sus destinos para visitar.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, les ha obsequiado con un tarjeta regalo de 100 euros para viajar y ha destacado que la aerolínea tiene entre sus planes reforzar aquellas rutas con más demanda y ha recalcado que en lo que va del 2026 ya lleva 220.000 pasajeros en Castellón, un 12% más. Ruiz ha puesto en valor el buen funcionamiento de las conexiones aéreas ya existentes entre la provincia e Italia (a Bérgamo) y a Reino Unido (Londres), a las que se suman ahora Bolonia -esta mañana- y Manchester -por la tarde-. Ambas funcionarán hasta el 28 de septiembre, dentro de la campaña estival, con dos frecuencias semanales. El aeropuerto de Castellón ha alcanzado los 1,8 millones de usuarios desde su inauguración -más de la mitad son aportación de Ryanair- y su objetivo es llegar a la cifra de dos millones.

Bautismo con bomberos

Llegada del primer vuelo de Bolonia a Castellón. / N. M.

La llegada del primer avión de Ryanair desde Bolonia a Castellón ha supuesto todo un festejo con el tradicional bautismo con los arcos de agua rodeando la aeronave, a cargo de los bomberos. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha asistido a la inauguración de las dos rutas junto a la directora general de Aerocas, Raquel París; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García; y la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz. Martínez Mus ha manifestado su satisfacción con la puesta en marcha de las dos nuevas líneas, “que refuerzan el catálogo de rutas del aeropuerto de Castellón y que van a favorecer la llegada de más turistas desde el Reino Unido y norte de Italia, además de mejorar la movilidad de los castellonenses”.

El vicepresidente ha destacado “la apuesta de Ryanair por la provincia”, que puso en marcha en septiembre de 2015 las primeras rutas regulares del aeropuerto y que ha crecido de forma progresiva hasta alcanzar las actuales diez conexiones, su mayor programación en Castellón.

Además, ha resaltado que la aerolínea ha alcanzado el millón de pasajeros transportados con origen o destino Castellón, “lo que demuestra que es un aliado fundamental para el desarrollo y crecimiento del aeropuerto”, que ha registrado 1,8 millones de pasajeros desde su apertura al tráfico.

El 4 de junio se retoma la conexión con Oporto

Asimismo, Ryanair retomará el 4 de junio la conexión con Oporto, que también dispone de dos frecuencias semanales y que funcionará hasta el 28 de septiembre.

Con la activación de estas tres rutas, el aeropuerto dispone de 15 rutas operativas y solo faltará incorporar la de Palma de Mallorca, a partir de mitad de julio.

El aeropuerto de Castellón ha programado en este 2026 un total de 16 rutas regulares, que representan la mayor oferta de vuelos en la trayectoria de la infraestructura. A lo largo del año hay previstos 2.400 vuelos regulares con una oferta de 400.000 plazas.

Por otra parte, el aeropuerto ha programado para este verano, a partir de final de junio, una operativa chárter que va a posibilitar la llegada a Castellón de hasta 2.700 turistas procedentes de Eslovaquia. Además, ha cerrado recientemente otro chárter que posibilitará la llegada a Peñíscola de 11.000 turistas austriacos en 2027 y 2028.

Balance de Ryanair

Vuelo Bolonia. / Mediterráneo

La programación de verano de 2026 de Ryanair en Castellón ofrece 10 rutas a 7 países, proporcionando conexiones con tarifas bajas a mercados clave como Italia, Alemania o Reino Unido, entre otros, y ofreciendo tanto a los residentes locales como a los visitantes más opciones que nunca para sus escapadas de verano.

Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España, ha declarado: "Estamos muy orgullosos de celebrar tanto el lanzamiento de nuestras nuevas rutas desde Castellón a Bolonia y Mánchester, como el ilusionante hito de haber alcanzado el millón de pasajeros de Ryanair en Castellón desde que comenzamos a operar aquí en 2015". "Ryanair ha sido un socio clave para reforzar la visibilidad internacional de Castellón, con una programación diversa que atrae a visitantes internacionales que impulsan hoteles, restaurantes y negocios locales, al tiempo que ofrece a los residentes las tarifas más bajas y la mejor opción para sus viajes de vacaciones o de negocios al extranjero. Nuestra programación de verano da aún más razones a los clientes europeos para descubrir esta fantástica región. Esperamos seguir creciendo en Castellón y celebrar juntos nuevos hitos”, ha añadido.