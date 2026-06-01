SECOT Castellón presenta su nuevo plan estratégico para reforzar el emprendimiento provincial

La entidad de voluntariado sénior de asesoramiento empresarial de Castellón (SECOT), ha presentado oficialmente su Plan Estratégico 2026-2028. Este nuevo programa sienta las bases para una evolución ordenada y sostenida, con el objetivo principal de consolidar su impacto en el ecosistema de emprendimiento y en el tejido empresarial de la provincia.

El presidente de SECOT Castellón, Juan José Montoro, ha destacado que este nuevo plan contribuirá a un sustancial progreso en la labor diaria de la entidad. Por su parte, el mentor José Joaquín Torres explicó que la iniciativa supone un paso adelante en la misión de contribuir al desarrollo económico y empresarial del territorio de forma sostenida.

Juan José Montoro, presidente de SECOT Castellón / Mediterráneo

Los tres ejes estratégicos del nuevo plan

El plan responde al compromiso de la entidad con la mejora continua y se ha estructurado en tres ejes fundamentales:

Fortalecer el modelo de asesoramiento: Este primer eje busca potenciar el talento sénior mediante un plan formativo en mentoría, marketing digital y nuevos modelos empresariales. También incluye la homogeneización de los procesos de trabajo y la implantación de un modelo de relevo entre los seniors. Relaciones clave: El segundo eje se enfoca en mejorar el vínculo con los asesorados y organizar las relaciones con colaboradores e instituciones. Entre las medidas destacan la creación de un repositorio de casos de éxito y el establecimiento de un programa de reconocimiento para emprendedores apoyados por la entidad. Proyectos propios: El tercer eje apunta al diseño y lanzamiento de proyectos estratégicos propios mediante la creación de un equipo específico. El objetivo es colaborar con el ecosistema emprendedor provincial para complementar iniciativas e, incluso, subsanar las carencias que puedan existir en otros programas.

Crecimiento sostenido y liderazgo nacional

Desde su sede ubicada en el Espaitec 1 de la Universitat Jaume I, la entidad sigue demostrando la eficacia de su labor altruista a través de cifras recientes que avalan el impacto de su trabajo. Durante los primeros cinco meses de 2026, SECOT Castellón ha colaborado en la creación de 22 nuevas empresas y 26 puestos de trabajo. Este logro ha sido posible gracias a la realización de 149 asesorías, lo que representa un incremento del 49% respecto al mismo período del año anterior. Con este volumen de actividad, la delegación de Castellón se consolida entre las más activas de toda España, siendo superada únicamente por Barcelona en número de mentorizaciones.

Asimismo, el trabajo de los mentores se refleja firmemente a largo plazo, ya que entre 2021 y 2025 propiciaron la creación de 239 empresas y 302 puestos de trabajo en la provincia. Como reconocimiento a la calidad de estas iniciativas, tres de los proyectos asesorados en Castellón optan próximamente a los Premios REPSOL en Madrid.

Perfil de los emprendedores y mentores

Los datos recopilados durante 2026 muestran tendencias claras sobre quiénes están impulsando el tejido empresarial en la provincia. Por un lado, se constata una mayor presencia de mujeres emprendedoras, que representan el 53% del total de las asesorías, mientras que la mayoría de los usuarios se encuentran en el segmento joven, concentrando el 51% de las personas emprendedoras entre los 18 y los 35 años.

José Joaquín Torres, mentor de SECOT / Mediterráneo

En cuanto a las nacionalidades, el 75% proviene de España, seguidos de un 18% de Latinoamérica y un 4% del resto de Europa. Por sectores, el comercio se sitúa como la opción predilecta con un 14%, seguido por la hostelería, la alimentación, el ocio, la enseñanza y el turismo. Para hacer frente a toda esta demanda, SECOT Castellón cuenta en la actualidad con 32 mentores, una cifra que ha experimentado un notable aumento en los últimos dos años.

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Estos voluntarios séniors son empresarios, altos ejecutivos y expertos provenientes de una amplia variedad de sectores, como la cerámica, la banca, la medicina, la logística o la industria química y son quienes aportan de forma altruista sus conocimientos para ayudar a que otros hagan realidad sus proyectos empresariales.