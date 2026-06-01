Selectividad: Así han cambiado las notas de corte en Castellón en la última década

Un total de 2.975 estudiantes de la provincia de Castelló se han matriculado para examinarse de la selectividad, que empieza este martes en la convocatoria ordinaria de 2026. Los resultados de las pruebas se publicarán el viernes 12 de junio. A partir de las 13 horas de ese día, el alumnado podrá consultar sus calificaciones e iniciar el proceso de preinscripción universitaria. La nota de acceso en la universidad (NAU) se calcula ponderando la nota de esta fase obligatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (40%) y la nota media del bachillerato (60%). La NAU es la calificación que permite acceder a la universidad al estudiantado de bachillerato y tiene validez indefinida.

Las notas de corte del curso anterior pueden suponer una ayuda orientativa para los aspirantes a la Selectividad. En diez años, las notas de corte han experimentado una subida significativa. Al menos, así lo atestiguan los informes de la Conselleria de Educación correspondientes al mes de julio.

Las carreras con la nota de corte más alta

El año pasado, las carreras con la nota de corte más elevada en la Universitat Jaume I en la convocatoria de junio fueron:

Grado en Medicina: 13,085 Grado en Bioquímica y Biología Molecular: 11,926 Doble Grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y Primaria: 11,894 Grado en Enfermería: 11,798 Grado en Economía de la Empresa Internacional: 11,169 Grado en Matematica Computacional: 11,03 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 10,849 Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho: 10,564 Grado en Química: 10,254 Grado en Psicología: 10,23

Comparativa

Algunas de las carreras que figuran en el top ten de la UJI en el curso 2025/26 no existían hace 10 años, como es el caso del grado en Bioquímica Molecular, el grado en Economía de la Empresa Internacional, el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, o los dobles grados en Maestro de Infantil y Primaria o en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Por ello, la comparativa de las notas de acceso se hará con las que sí existían.

En el ámbito de Ciencias de la Salud, Medicina ha subido algo más de medio punto en diez años. Mientras, Enfermería ha avanzado más de 1,15 puntos. En el caso de Psicología, el alza se ha situado en 2,62 puntos.

Por su parte, las carreras de Magisterio han subido entre 2 y 3 puntos. 2,7 en el caso de Maestro de Primaria y 2,2 puntos el de Infantil.

En ingenierías también han experimentado un alza. Por ejemplo, Ingeniería en Tecnologías Industriales ha avanzado 1,7 puntos; Diseño Industrial, 2,7 puntos; Informática, 2,8 puntos; Mecánica 3 puntos. El más llamativo es Ingeniería Química, que se ha disparado 4,4 puntos.

También ha habido carreras de Jurídicas y Económicas que han ido a más, como Criminología, con una variación de 0,8 puntos; Economía, con 2,5 y Finanzas y Contabilidad, 2,9 puntos.

En la facultad de Humanas, otras titulaciones que han crecido en exigencia son Estudios Ingleses, que crecen 1,9 puntos; Publicidad, con 0,64; o Comunicación Audiovisual, con 0,3 puntos.

En cambio, ha habido algunas carreras en las que ahora es más fácil acceder como Periodismo, donde la nota de acceso ha bajado 0,55 puntos o Traducción, 2,26 puntos.