Estas son las 22 zonas señalizadas como peligrosas para el baño por la CHJ en Castellón

El calor de los últimos días y el accidente ocurrido este domingo en Palencia, donde han muerto una abuela y una madre al intentar salvar la vida de un menor de cinco años en el entorno de un embalse, ha vuelto a poner de actualidad la seguridad de las zonas de baño.

En la provincia de Castellón, la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene instalados carteles advirtiendo de la peligrosidad para el baño en 22 puntos de la provincia.

Según señalan desde la CHJ, «el baño es un uso común que puede ejercerse libremente y bajo la responsabilidad de la persona bañista, siempre que no cause un perjuicio sobre la cantidad o calidad del recurso hídrico circulante por el cauce. Por tanto, las confederaciones hidrográficas no tienen competencia para prohibir ni sancionar estas prácticas».

Los lugares de riesgo

No obstante, durante los últimos años, la CHJ ha puesto carteles informativos advirtiendo del riesgo de bañarse en lugares asociados a ciertas infraestructuras del Estado (presas, canales, estaciones de aforo...) que comportan una peligrosidad inherente debido a la presencia misma de dichas infraestructuras. No obstante, no es una obligación, regulada sino una recomendación a la persona que quiera bañarse, bajo su estricta responsabilidad en dichos lugares calificados como peligrosos.

Lugar Río/bco./zona Localidad

La Presa de Vila-real Mijares Vila-real

Embalse d’Ulldecona Cenia La Pobla de Benifassà

Embalse de Sitjar Mijares Onda

Entrada Embalse Arenós Mijares Puebla de Arenoso

Salida Embalse Arenós Mijares Montanejos

Badén Villahermosa Argelita

Fuente Sant Pere Cenia La Pobla de Benifassá

El Pozo Mijares Arañuel

La Cava Mijares Torrechiva

Corralico Mijares Toga

Los Ignacios Villahermosa Argelita

El Muladrar Mijares Fanzara

Bajo el Puente Mijares Fanzara

El Tormo Mijares Cirat

Cedramán Villahermosa Castillo De Villamalefa

El Olivar Mijares Ribesalbes

Fuente del Baño Palancia Navajas

Los Pajaricos Pajaricos Altura

Pozo de Los Gitanos Chico Segorbe

Salto de la Novia Palancia Navajas

Salto de la Novia Palancia Navajas

Zona de Baño Pequeño Ayódar

Las playas seguras

Ahora bien, no todos los lugares de la red fluvial que puedan suponer un riesgo para el baño están señalizados. Por ello, desde la CHJ recomiendan bañarse en las zonas que están declaradas y registradas de forma oficial como aguas de baño por parte de las administraciones autonómicas, pues de esta forma se asegura unos niveles de calidad sanitaria correcta y seguridad. El Sistema Nacional de Información Nacional en la web https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/determina que las playas continentales que sí son aguas de baño son los baños del Río Villahermosa (Argelita); los del Salto de la Novia (Navajas), la piscina fluvial Molino (Vallat) y la de Fuentes de Ayódar, junto al río Mijares en Cirat y Montanejos.

Consejos de seguridad

Cartel de seguridad en piscinas. / Mediterráneo

Por su parte, ha trasladado a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana información sobre la normativa de seguridad que debe aplicarse tanto con respecto a las playas como en piscinas de uso colectivo y parques acuáticos.

De acuerdo con ello, las piscinas con una superficie de lámina de agua de 200 a 500 metros cuadrados deben contar con un mínimo de una persona socorrista. No obstante, aquellas con una superficie de lámina de agua inferior a 200 metros cuadrados a las que se acceda mediante entrada o cuota de acceso han de disponer de una persona encargada de la vigilancia de bañistas y de la supervisión de las normas de régimen interno, especialmente en los aspectos relativos a la prevención de accidentes.

Las piscinas con lámina de agua de entre 500 y 1.000 metros cuadrados deberán contar con, al menos, dos socorristas. Además, para las piscinas cuya superficie de lámina de agua exceda de 1.000 metros cuadrados se requiere una persona socorrista más por cada 500 metros cuadrados adicionales. Finalmente, en las piscinas con olas se añade el requisito de una persona socorrista más al que corresponda por la superficie de lámina de agua.

Asimismo, en las atracciones de los parques acuáticos será obligatoria la presencia de monitores o monitoras que se encarguen de velar por la utilización correcta de las instalaciones.

Con respecto a este mismo asunto, se remarca que las personas que presten sus servicios profesionales como socorristas en estos recintos deben acreditar la titulación oficial necesaria o superar los cursos organizados o reconocidos por organismos públicos.

La circular también recuerda que el Código Técnico de la Edificación, vigente desde el 29 de marzo de 2006, establece que las piscinas en las que el acceso de menores a la zona de baño no esté controlado deberán disponer de barreras de protección y elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.

Se trata de un requisito obligatorio para las piscinas de uso colectivo abiertas a partir de la entrada en vigor de esta normativa, aunque resulta recomendable para el resto la disposición de barreras de protección, como, por ejemplo, vallas.

Entre las recomendaciones que también realiza la Conselleria de Emergencias e Interior, figura además la ubicación de puntos de entrada y salida diferenciados, la señalización de zonas de paso, así como el establecimiento de medidas para evitar las aglomeraciones.