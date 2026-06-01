El tiempo en Castellón: Llega el esperado descenso de las temperaturas tras dos jornadas de calor extremo

El final del mes de mayo ha estado marcado por las altas temperaturas en gran parte de la provincia. Los termómetros registraron cifras poco habituales para estas fechas en varios municipios de Castellón.

Los valores del viernes recogieron su máximo dato en Segorbe, donde se alcanzaron los 36,3 grados. Durante el resto del fin de semana, Zorita del Maestrazgo ha sido el municipio con las máximas más elevadas, registrando 33,4 grados el sábado y 32,6 el domingo.

La llegada de junio traerá cierta inestabilidad en los termómetros de la provincia. Para la primera semana del mes, se esperan oscilaciones en las temperaturas.

Comienzo de semana

Los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevén un comienzo de junio marcado por un ligero descenso de las temperaturas. Para este lunes se espera que los valores no superen los 29 grados, y se mantienen las noches tropicales en el litoral de la provincia. En el interior del norte de Castellón no se descartan chubascos acompañados de tormenta por la tarde.

Temperaturas para el lunes 1 de junio / AEMET

Para el martes y el miercoles se prevé un repunte de las temperaturas. Los termómetros volverán a elevarse en varias comarcas de la provincia, entre ellas: el Alto Palancia, la Plana Baixa, l'Alcalatén y el Baix Maestrat. Concretamente, se registrarán máximas de 30 grados en Bejís, Segorbe, Onda, l'Alcora, Atzeneta y San Rafael de Río.

El jueves los termómetros continuarán en ascenso en el sur de la provincia. Estas son las temperaturas máximas esperadas:

Montanejos : 32 grados

: 32 grados Bejís : 32 grados

: 32 grados Segorbe : 32 grados

: 32 grados Barracas : 31 grados

: 31 grados Atzeneta : 30 grados

: 30 grados L'Alcora : 30 grados

: 30 grados Higueras : 30 grados

: 30 grados Onda : 30 grados

: 30 grados Azuébar: 30 grados

El pronóstico no señala precipitaciones ni fuertes rachas de viento.

Fin de semana

Los modelos de AEMET apuntan a una brusca bajada de las temperaturas para el viernes. La máxima será de 25 grados y, únicamente se registrará en Atzeneta y en la capital de la provincia. Este descenso contrasta con las temperaturas del pasado viernes, uno de los primeros días más calurosos de lo que va de año.

Para el sábado y el domingo las temperaturas máximas ascenderán ligeramente, pero sin llegar a superar los 30 grados.

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Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días: