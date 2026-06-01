Tráfico hoy en Castellón: Obras provocan cortes de circulación en la N-340 y la AP-7
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:55 horas:
Incidencias activas en Castellón por carretera:
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
- Orpesa (km 992 - 996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
- Orpesa (km 996): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
AP-7
- Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Benicàssim (km 415): Obras, sentido decreciente, Estrechamiento.
- Benicàssim (km 416 - 418): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Castelló de la Plana (km 431 - 432): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-10
- Cabanes (km 44 - 50): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-124
- Sant Mateu (km 15 - 18): Obras, sentido creciente, Corte móvil y carril cortado
- Castellfort (km 32): Obras, sentido creciente, carril cortado
CV-125
- Morella (km 0 - 13): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Morella (km 2): Obras, sentido creciente, carril cortado
- Morella (km 23 - 28): Obras, sentido creciente, carril cortado
CV-15
- Albocàsser (km 34 - 45): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
CV-164
- Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados.
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
- Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
- Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%