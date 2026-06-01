Tráfico hoy en Castellón: Obras provocan cortes de circulación en la N-340 y la AP-7

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:55 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera:

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 992 - 996) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Orpesa (km 996): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

AP-7

Orpesa (km 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Benicàssim (km 415) : Obras, sentido decreciente, Estrechamiento.

: Obras, sentido Estrechamiento. Benicàssim (km 416 - 418) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Castelló de la Plana (km 431 - 432): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

Cabanes (km 44 - 50) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

Sant Mateu (km 15 - 18) : Obras, sentido creciente, Corte móvil y carril cortado

: Obras, sentido Corte móvil y carril cortado Castellfort (km 32): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-125

Morella (km 0 - 13) : Obras, sentido creciente, Corte móvil

: Obras, sentido Corte móvil Morella (km 2) : Obras, sentido creciente, carril cortado

: Obras, sentido carril cortado Morella (km 23 - 28): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-15

Albocàsser (km 34 - 45) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

CV-164

Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213