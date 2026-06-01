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Tráfico hoy en Castellón: Obras provocan cortes de circulación en la N-340 y la AP-7

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imagen de una cámara de la DGT en la AP-7 a su paso por Castellón

Imagen de una cámara de la DGT en la AP-7 a su paso por Castellón / DGT

Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:55 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera:

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
  • Orpesa (km 992 - 996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
  • Orpesa (km 996): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

AP-7

  • Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Benicàssim (km 415): Obras, sentido decreciente, Estrechamiento.
  • Benicàssim (km 416 - 418): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Castelló de la Plana (km 431 - 432): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-10

  • Cabanes (km 44 - 50): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-124

  • Sant Mateu (km 15 - 18): Obras, sentido creciente, Corte móvil y carril cortado
  • Castellfort (km 32): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-125

  • Morella (km 0 - 13): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Morella (km 2): Obras, sentido creciente, carril cortado
  • Morella (km 23 - 28): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-15

  • Albocàsser (km 34 - 45): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

CV-164

  • Albocàsser (km 0 - 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados.

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