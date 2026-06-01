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La UJI se sitúa entre las mil mejores universidades del mundo

La UJI se sitúa en el 4,6% de las mejores instituciones de educación superior del mundo según el ranking CWUR

La UJI presenta su oferta de posgrado para el próximo curso.

La UJI presenta su oferta de posgrado para el próximo curso. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La Universitat Jaume I de Castelló se sitúa entre el 4,6% de las mejores instituciones de educación superior del mundo, según la edición 2026 del Center for World University Rankings (CWUR). En concreto, la universidad pública de Castelló se ubica en el lugar 972 de las 21.291 instituciones que conforman el ranking, mientras que en el ámbito nacional ocupa el lugar 33. Además, la UJI continúa destacando en el ámbito de la investigación donde se encuentra en la posición 933.

De las instituciones de educación superior evaluadas, el CWUR selecciona las 2.000 mejores en base a cuatro factores como son el rendimiento de la investigación, que representa un 40% de la valoración global y que tiene en cuenta tanto el número de artículos y su calidad, como el número de artículos altamente citados; la calidad de la educación, a la que se otorga un 25% de la valoración; la empleabilidad del estudiantado, que también representa un 25%, y los galardones obtenidos por el profesorado, al que se otorga un 10%.

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El Center for World University Rankings es una organización consultora líder que ofrece asesoramiento en materia de políticas, análisis estratégicos y servicios de consultoría a gobiernos y universidades para mejorar los resultados en educación e investigación. Es una de las listas de referencia mundial y se encuentra liderada por la Universidad de Harvard. En cuanto a los países que tienen un mayor número de universidades en el ranking, lidera el listado China con 360 universidades entre las 2.000 primeras, seguida de los Estados Unidos con 313. Japón tiene 102, el Reino Unido 89, Francia 71 y España 53.

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