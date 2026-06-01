La UJI se sitúa entre las mil mejores universidades del mundo
La UJI se sitúa en el 4,6% de las mejores instituciones de educación superior del mundo según el ranking CWUR
La Universitat Jaume I de Castelló se sitúa entre el 4,6% de las mejores instituciones de educación superior del mundo, según la edición 2026 del Center for World University Rankings (CWUR). En concreto, la universidad pública de Castelló se ubica en el lugar 972 de las 21.291 instituciones que conforman el ranking, mientras que en el ámbito nacional ocupa el lugar 33. Además, la UJI continúa destacando en el ámbito de la investigación donde se encuentra en la posición 933.
De las instituciones de educación superior evaluadas, el CWUR selecciona las 2.000 mejores en base a cuatro factores como son el rendimiento de la investigación, que representa un 40% de la valoración global y que tiene en cuenta tanto el número de artículos y su calidad, como el número de artículos altamente citados; la calidad de la educación, a la que se otorga un 25% de la valoración; la empleabilidad del estudiantado, que también representa un 25%, y los galardones obtenidos por el profesorado, al que se otorga un 10%.
El Center for World University Rankings es una organización consultora líder que ofrece asesoramiento en materia de políticas, análisis estratégicos y servicios de consultoría a gobiernos y universidades para mejorar los resultados en educación e investigación. Es una de las listas de referencia mundial y se encuentra liderada por la Universidad de Harvard. En cuanto a los países que tienen un mayor número de universidades en el ranking, lidera el listado China con 360 universidades entre las 2.000 primeras, seguida de los Estados Unidos con 313. Japón tiene 102, el Reino Unido 89, Francia 71 y España 53.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
- Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
- Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%