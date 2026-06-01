La V Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor reafirma su éxito con una notable afluencia de público

La quinta edición de la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Saborreafirma su éxito tras concluir con una notable afluencia del público.

El evento, organizado por la Diputación de Castellón a través del Patronato Provincial de Turismo, ha convertido durante tres días la plaza Huerto Sogueros de Castelló en el epicentro de la gastronomía con motivo de la celebración de este certamen en el que se han dado cita productores y chefs.

“El balance positivo durante el fin de semana demuestra la consolidación de esta feria como un gran escaparate de la gastronomía provincial y del enorme potencial de nuestros productores y profesionales”, ha destacado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez.

"Descubrir nuevas propuestas"

Esta cita, que ha reunido a profesionales del sector, productores, cocineros y público general, ha permitido “descubrir nuevas propuestas y poner en valor lo que nos hace únicos, la calidad de nuestros productos de cercanía y el talento que hay detrás de cada elaboración”, ha subrayado el vicepresidente.

Durante los tres días, vecinos y visitantes han podido disfrutar de degustaciones, showcookings y experiencias gastronómicas que han puesto en valor la calidad y diversidad del producto castellonense. En este sentido, el responsable del área de Turismo ha hecho hincapié en que “eventos como este no solo dinamizan la economía local, sino que son una puerta de entrada a nuestra tierra a través de un turismo gastronómico cada vez más en auge”.

Asimismo, el vicepresidente ha destacado que “el público que ha visitado esta quinta edición de la feria de la primavera aprecia la calidad del producto, es cada vez más exigente y sabe que una marca como Castelló Ruta de Sabor es sinónimo de excelencia, por lo que quienes la descubren no solo repiten, sino que se convierten en sus mejores embajadores y, por tanto, difunden la calidad que encuentran en nuestra provincia”.

Presencia de 16 municipios

En la presente edición, la Feria de la Primavera ha congregado a 17 empresas de 16 municipios castellonenses: Turrones Agut de Benlloch (Benlloc), Cervesa Artesana i Ecològica l’Audaç (Soneja), Fruits de la Terra (la Pobla de Benifassà), Pobill Ecològics (Càlig), Oliquina (Cabanes), Olis Lo Canetà (Canet lo Roig), La Posteta (Figueroles), Artesanos Gil (Altura), patatas fritas Geysel (Sant Mateu), Mel Mas de l'Argila (Benlloc), Quesos de Catí (Catí), Mieles La Alquería (Montanejos), Licores Flor de Azahar (Burriana), Soda Gastronómica Rafinade (Castellón), Mos de Bresca (Llucena), Jamones Alfredo Monfort (Todolella) y panadería Argelita (Argelita).

Cada una de estas empresas ha dado a conocer “las singularidades gastronómicas y la riqueza culinaria de las ocho comarcas castellonenses”, ha asegurado el responsable del área de Turismo, quien ha agradecido la participación de todas las entidades adheridas a Castellón Ruta de Sabor, así como a los cocineros que han contribuido al éxito de esta edición.

Y es que el evento, además de los productores, también ha contado con la participación de los chefs Estrella Michelin de la provincia de Castellón como Miguel Barrera, de Cal Paradís, Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci del restaurante Atalaya y Raúl Resino, del restaurante Raúl Resino.