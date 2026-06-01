Víctor Moreno, enfermero de Castellón: “Quería usar la literatura como reivindicación social para defender a personas más vulnerables”

Víctor Moreno no solo cuida de los pacientes en la UCI del Hospital General de Castellón, sino que también indaga en los rincones más profundos de la mente humana a través de la escritura. El actual presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) presentará su primera novela, el thriller psicológico Oniria Vigil, el próximo 4 de junio a las 18:00 horas. Será un encuentro donde la literatura, la bioética y la salud mental se darán la mano de una forma reveladora.

El difuso límite entre el sueño y la vigilia

La incursión de Moreno en la narrativa surge de una combinación entre su máster en bioética, que le abrió las puertas del mundo de las letras, y una experiencia personal. Tal y como relata el autor, la semilla de Oniria Vigil germinó a raíz de una pesadilla que tuvo durante una etapa en la que se encontraba en silla de ruedas y pasaba muchas horas en cama. “Me convertí en una especie de Quijote (...) tenía muchísimos sueños y realmente este libro surge de una pesadilla”, confiesa el enfermero, quien decidió investigar sobre ese ambiente sombrío y oscuro para construir su historia.

En la novela, el protagonista, Andrés, se obsesiona de tal manera con un sueño que comienza a perseguirlo en el mundo real, llegando a perder la esperanza y a perderlo todo por el camino. El título de la obra hace referencia precisamente a ese contraste constante entre el mundo onírico y el estado de alerta propio de la vigilia. A través de esta trama, el autor teje una metáfora sobre las enfermedades mentales, dejando a la imaginación del lector descubrir si lo que vive Andrés es real, un sueño, o la percepción de un paciente que habita entre ambos universos. En este sentido, Moreno lamenta que a las personas con problemas de salud mental “se las infravalora por no escucharlas”, reivindicando que en muchas ocasiones aquello que expresan tiene razón.

La ética como motor profesional y literario

Más allá de su recién estrenada faceta como novelista, Víctor Moreno lidera la nueva Comisión Deontológica del COECS, asumiendo este reto tras haber formado parte de un órgano similar durante su etapa profesional en Álava. Para él, cuestionarse los dilemas morales desde diferentes perspectivas es fundamental, una enseñanza que extrajo de su formación en bioética y que le hace plantearse todas las posibilidades y visiones. “El máster en bioética te aporta la oportunidad de cuestionártelo absolutamente todo (...) te hace abrir la mente de una manera increíble”, afirma Moreno. Esa misma perspectiva ética impregna también las decisiones a las que se enfrentan los personajes de su novela, generando un gran debate de fondo.

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La cita del próximo 4 de junio no será una presentación literaria convencional. El autor avanza que aprovechará la ocasión para dialogar sobre temas como la soledad, la obsesión y la salud mental desde el prisma de la bioética, utilizando el arte como un vehículo para hacer accesibles temas teóricos profundos. Para quienes deseen sumergirse en la mente de Andrés antes del evento, los ejemplares pueden adquirirse de forma sencilla a través de la página web de la Editorial Platero.