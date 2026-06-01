El videoanálisis de Miguel Agost | Empieza el baile

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, reflexiona en su nuevo videoanálisis sobre el inicio de la carrera hacia las próximas elecciones municipales y autonómicas, un proceso que, aunque todavía se encuentra a más de un año vista, ya empieza a dejar señales evidentes en la política provincial. A través de una mirada cercana a la realidad de Castellón, el autor analiza cómo los movimientos internos de los partidos, las decisiones personales y los cambios de estrategia comienzan a dibujar el escenario electoral que se avecina.

La pieza parte del análisis publicado recientemente por Mediterráneo sobre los posibles candidatos en los principales municipios de la provincia y pone el foco en la incertidumbre que siempre acompaña a los meses previos a una cita con las urnas. El videopodcast recuerda que en política un año puede cambiarlo todo y utiliza como ejemplo la reciente decisión del alcalde de Nules, David García, de no optar a la reelección por motivos personales.

A lo largo del análisis, Miguel Agost aborda el carácter especialmente próximo de la política municipal en Castellón, donde los candidatos forman parte de la vida cotidiana de los vecinos y donde las campañas electorales suelen combinar gestión, ideología y un importante componente humano. El autor también destaca cómo, pese a la distancia temporal respecto a las elecciones, los gobiernos y la oposición ya comienzan a preparar sus estrategias y posicionamientos.

El videoanálisis incorpora además una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en los periodos preelectorales, coincidiendo con el anunciado relevo de dos voces históricas de la radio española como Àngels Barceló y Carlos Alsina. A partir de algunas de las últimas reflexiones del periodista de Onda Cero, la pieza reivindica la importancia de un periodismo crítico e independiente, capaz de fiscalizar a quien gobierna sin convertirse en actor político ni en herramienta de quienes aspiran a alcanzar el poder.

El resultado es una reflexión sobre el arranque de un nuevo ciclo político y sobre la responsabilidad de los medios a la hora de informar en un contexto marcado por las estrategias electorales, el ruido y la polarización.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

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