La castellonense Amparo estaba durmiendo, la despiertan desde El Hormiguero y gana 12.000 euros
Rossy de Palma la llama por teléfono para que participe en 'La tarjeta de El Hormiguero'
Nunca a nadie le ha importado tan poco que le despertaran como a Amparo, una vecina de Castellón que ha ganado esta noche 12.000 euros gracias a que ha contestado correctamente una pregunta lanzada desde el popular programa El Hormiguero.
Ha sucedido en la visita al show de Rossy de Palma, en plena promoción de la película Días de caza. Durante la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a la sección La tarjeta de El Hormiguero, que tenía un bote acumulado de 12.000 euros. La mecánica del juego consiste en que desde el programa llaman a un número de teléfono al azar y, si la persona da la respuesta correcta a la pregunta "¿Sabe usted lo que quiero?", se lleva el dinero.
No hubo suerte en la primera llamada, que colgó. Y en la segunda sonó el teléfono de Amparo, que estaba durmiendo...
La respuesta correcta
"Si tiene la tele póngala, porque puede ganar un buen dinerito", le recomendó Rossy de Palma a una aún somnolienta Amparo, quien reconoció que la habían despertado.
Y llegó el momento de la pregunta, a la que contestó: "La tarjeta de El Hormiguero". Una sencilla frase que vale 12.000 euros, cortesía de Openbank.
"Madre mía", solo acertó a decir Amparo, que reconoció que seguía "acostada". "¡Viva Castellón, xiqueta!", se felicitó la actriz.
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