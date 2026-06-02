Este pueblo de Castellón acogerá el Día de la Provincia 2026

La Diputación de Castellón ya ha seleccionado el municipio que acogerá el Día de la Provincia 2026 y activa la cuenta atrás para su celebración. Coincidiendo con su 300º aniversario como pueblo, Figueroles protagonizará la conmemoración de esta cita el próximo 2 de octubre, en el marco del compromiso de la institución provincial con las localidades más pequeñas.

“Dentro de 4 meses, Figueroles será protagonista junto a los galardonados que con su arte, su proyección deportiva, su solidaridad y su apuesta por la innovación hacen grande la provincia de Castellón”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha trasladado al alcalde de este pequeño municipio de l’Alcalatén, Óscar Escrig, la decisión de celebrar el Día de la Provincia “sumándonos a una efeméride tan especial como es el 300 aniversario como pueblo”.

Tras Aín y Tírig

Así, el municipio de Figueroles recoge el testigo de Aín y Tírig, localidades que los años anteriores han acogido el Día de la Provincia, siendo la dos ediciones en las que esta celebración se ha llevado a cabo, como describen desde la institución, en la esencia de la provincia, en sus municipios. En cuanto al día de celebración, responde a la decisión, hace ya dos ediciones, de trasladar la fecha al cuarto trimestre del año.

De esta forma, Figueroles acogerá el reconocimiento a Juan García Ripollés con la Alta Distinción, ensalzando así la trayectoria nacional e internacional del artista. También se ensalzará a Sara Sorribes, tenista de la Vall d’Uixó y medalla de bronce olímpica en dobles femenino, con el Mérito Deportivo.

Con el Mérito de las Artes, la Diputación de Castellón distinguirá a Melchor Zapata, pintor y escultor. Entre sus creaciones sobresale su obra más emblemática y representativa, Tombatossals. Mientras, con el Mérito a la Innovación, se pondrá en valor el trabajo de Arkadia Space, startup que se encarga del desarrollo y comercialización de sistemas de propulsión verde para satélites y vehículos espaciales.

Asimismo, la Diputación hará visible la encomiable labor del Teléfono de la Esperanza con el Mérito Solidario. Una entidad que celebra su 25º aniversario y que ofrece apoyo emocional anónimo, gratuito y especializado las 24 horas del día durante todo el año, con el objetivo de ayudar a personas que atraviesan situaciones de crisis emocional.