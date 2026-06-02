Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana Plaza nº1 ha condenado a la Clínica Dorsia de Castellón al pago de 92.088 € por la negligente colocación de un balón gástrico que provocó una perforación intestinal, shock séptico y fallo multiorgánico a una paciente, de 49 años, a la que extirparon parte del estómago. La paciente, según ha informado la asociación Defensor del Paciente, salvó su vida, pero dejaron secuelas permanentes e irreparables.

Según ha informado la entidad, el día 28 de junio de 2024 la paciente se sometió a una cirugía de implantación del balón intragástrico, con el objetivo de perder peso. El día 28 de julio la demandante comenzó a encontrarse mal, con dolor abdominal al principio, tipo cólico (retortijones) que se intensificó, irradiándose hacia el dorso, con vómitos y sin deposiciones. Llamó en dos ocasiones a la clínica que la había operado manifestando estos síntomas, y, siendo atendida de forma únicamente telefónica por alguien supuestamente “enfermera”, ni siquiera por un médico, y desconociendo si realmente era enfermera. Se le indicó que fuera a la farmacia a por medicación para el dolor (Nolotil), ondansetrón para los vómitos, un diazepam sublingual y “que fuera a dormir”.

Perforación gástrica

La paciente, dado que su estado de salud no mejoraba, acudió al Hospital La Plana de Vila-real en la madrugada del día 29 de junio de 2024. Se le efectuó un TAC y se descubrió que presentaba una perforación gástrica. Se intervino de urgencia, ya que presentaba shock séptico y fallo multiorgánico, secundario a la infección, como consecuencia de la perforación no diagnosticada. Se realizó una cirugía por perforación gástrica.

Unos días después de la intervención la paciente comenzó a presentar sintomatología de dehiscencia de sutura gástrica, por lo que se le sometió a una nueva intervención quirúrgica el día 6 de agosto de 2024, siendo necesario extirpar una parte del estómago, lo que le supone a la paciente sufrir de manera permanente de vaciado rápido del muñón (dumping), gastritis por reflujo, diarrea, pérdida de peso, anemia, alteraciones óseas, riesgo de cáncer del muñón etc. lo que le obliga a seguir una dieta y seguimiento médico continuo; secuelas irreparables que han cambiado por completo su vida.

Esta sentencia, de fecha 27 de abril de 2026, estima íntegramente la demanda interpuesta, por lo que se ha indemnizado a la paciente la cantidad íntegra de su reclamación. Durante el procedimiento judicial quedó acreditado que la colocación del balón intragástrico estaba completamente contraindicada, ya que los antecedentes quirúrgicos por hernia de hiato con operación de Nissen convierten la operación de colocación del balón gástrico en una cirugía contraindicada absolutamente. Además, a pesar de que la paciente firmó el consentimiento informado de la operación, el juez entiende que no fue informada de esta posible complicación atendiendo a sus antecedentes personales, por lo que no pudo valorar adecuadamente las consecuencias de esta.

Los letrados que han ejercido la defensa resaltan la importancia que otorga esta sentencia a la información ofrecida a la paciente de forma completa, pues a pesar de existir un consentimiento informado firmado de la intervención, el Juez estima insuficiente la información ofrecida, pues un consentimiento informado no es una carta blanca que una vez firmada permita cualquier daño o lesión en el recogido, sino que debe ser específico para cada intervención y para cada paciente según sus circunstancias y antecedentes personales.