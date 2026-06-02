Exigen doblar las plantillas de fisioterapeutas en la sanidad pública ante el "colapso"

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha iniciado una campaña para exigir que se duplique la plantilla de fisioterapeutas de la sanidad pública valenciana ante el "colapso" que se arrastra desde hace años.

El problema, apuntan desde el sindicato, se encuentra tanto en la falta de profesionales como en su infrautilización debido a que Sanitat mantiene las plantillas bajo mínimos, con 800 profesionales, muy lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes. De hecho, en la autonomía se deberían incluso alcanzar los 5.000 fisioterapeutas.

Satse incide en que esta situación tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía como listas de espera inasumibles, acceso desigual a los tratamientos y peores resultados en salud. En la Comunitat Valenciana, donde el envejecimiento poblacional es cada vez más acusado, esta carencia se traduce en un deterioro progresivo de la calidad asistencial y en una vulneración del principio de equidad del sistema público, ya que quien tiene dinero acude a las clínicas privadas, remarcan.

Impacto económico y social

A ello desde Satse suman que el impacto no es solo sanitario, sino también económico y social. La falta de acceso a tratamientos fisioterapéuticos adecuados incrementa las bajas laborales, reduce la productividad y eleva el gasto en prestaciones por incapacidad. Muchas patologías musculoesqueléticas, principales causas de incapacidad temporal, podrían evitar su cronificación gracias a la labor de los fisioterapeutas tanto en su vertiente rehabilitadora como preventiva, educando en posturas, ejercicios a realizar en casa, etc.. "Invertir en Fisioterapia no es un gasto, sino una medida de eficiencia", sentencian.

El sindicato ha presentado a la Conselleria de Sanitat un decálogo de medidas para potenciar la fisioterapia pública que se resume en la ampliación inmediata de plantillas con perfiles específicos de profesionales, autonomía y derivación directa, más profesionales para recortar las listas de espera y mejora en los tratamientos de rehabilitación cardiaca y respiratoria.

"El Sindicato de Enfermería no tolerará más parches a costa del sobreesfuerzo de los profesionales. Aumentar el número de fisioterapeutas en la Sanidad pública es la única vía para garantizar los derechos laborales del colectivo y ofrecer tratamientos de calidad que los pacientes merecen", concluyen.