¿El futuro de la ganadería pasa por los insectos? El revolucionario estudio de una veterinaria castellonense

Clàudia Baila (Castellón, 1993) es doctora en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y actualmente trabaja en el centro mixto del CSIC y la Universidad de León. El campo de investigación de esta joven castellonense es la alimentación animal y, concretamente, la de los corderos, habiendo realizado al respecto numerosos estudios, artículos científicos y ponencias en congresos nacionales e internacionales.

Clàudia Baila, durante la presentación pública de su investigación. / Mediterráneo

Su tesis doctoral, que recibió la calificación de Cum Laude, se centró en el uso de la esparceta en la alimentación de los corderos de raza Rasa Aragonesa. Ahora, junto a un equipo investigador del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), ha evaluado el uso de aceite obtenido del insecto Tenebrio molitor —conocido como gusano de la harina— como ingrediente en la alimentación de corderos.

Prometedor trabajo

El prometedor trabajo, realizado mediante técnicas in vitro y publicado en la revista científica Animal Feed Science and Technology, concluye que su incorporación en pequeñas cantidades podría constituir una alternativa viable a fuentes energéticas convencionales utilizadas en los piensos.

Una imagen con los elementos principales que han centrado la investigación. / Mediterráneo

Todo ello en un contexto en el que la búsqueda de nuevas materias primas para la alimentación animal es una prioridad a nivel global, ante la competencia con los alimentos para las personas y la necesidad de sistemas ganaderos más respetuosos con el medio ambiente.

Alternativa viable

Aunque aún es necesario confirmarlo en vivo, los investigadores concluyen que la inclusión de un 2% de aceite de Tenebrio molitor en la dieta podría ser una alternativa viable a grasas vegetales convencionales en la alimentación de corderos. Estos resultados abren la puerta a nuevas estrategias de alimentación animal más sostenibles, alineadas con los objetivos de la economía circular y los retos que enfrenta el sector agroganadero.

“Me introduje en el campo de la nutrición animal porque realicé un máster en este ámbito y empecé a dirigir mis investigaciones al ovino. Yo hacía mi doctorado por aquel entonces en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y allí el cordero centra la mayoría de las investigaciones”, recuerda Clàudia Baila, quien desde muy joven tuvo claro que quería estudiar veterinaria y no le importó abandonar la Comunitat Valenciana por perseguir su sueño.