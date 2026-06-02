Huelga educativa: Pizarra, pupitres y suspenso a la Conselleria de Educación en la protesta por las condiciones del IES Crèmor y guiño a Selectividad en Castellón

La comunidad educativa ha vuelto a alzar la voz este martes en una acción reivindicativa en el entorno de la rotonda de la Cuadra Borriolench para denunciar la situación que arrastra el instituto Crèmor de Castelló, que escolariza a unos 320 alumnos en aulas prefabricadas y en un espacio marcado por graves deficiencias urbanas y educativas. La protesta se enmarca en la cuarta semana de huelga educativa y ha servido para exigir a las administraciones una respuesta urgente: un proyecto claro, un calendario de construcción y recursos suficientes para que el alumnado deje de estudiar en condiciones de provisionalidad.

Una protesta con pizarra, dolçaina y un “suspenso” a Educación

La movilización ha arrancado con sonidos de dolçaina y tabal, pitos y pancartas desde la rotonda de la carretera de Borriol hasta el propio centro, donde los manifestantes han improvisado una clase simbólica con una pizarra en la que se ponía un suspenso a la consellera de Educación.

Durante el acto se ha vuelto a pedir la dimisión de la responsable autonómica y también se han mostrado pancartas en referencia a la agresión sufrida por una docente jubilada durante una movilización en València, con mensajes como: “Pedimos recursos y responden con violencia”.

Bajo un sol intenso, los participantes han coreado consignas como “Calor, que no podemos dar la clase sin climatización” o “Que no, que no, que no queremos más recortes en sanidad y educación”, antes de leer un manifiesto en el que han denunciado tanto las condiciones del instituto como el deterioro de su entorno.

“No queremos que la provisionalidad se convierta en normalidad”

El IES Crèmor funciona en aulas prefabricadas desde 2023 y, según denuncian desde la comunidad educativa, todavía no existe “ni un proyecto claro ni un calendario de construcción” para el centro definitivo.

El mensaje lanzado durante la protesta fue contundente: “No estamos pidiendo privilegios, sino aquello que debería ser un derecho”. Las familias, el profesorado y el equipo directivo alertan de que cada espacio insuficiente y cada recurso que falta repercute directamente en el alumnado y en los profesionales que sostienen cada día el funcionamiento del centro.

La reivindicación central es clara: que el Crèmor tenga el instituto y los recursos que merece y que la provisionalidad no acabe convertida en una situación normalizada.

Un entorno entre socavones, falta de luz y un vertedero ilegal

La denuncia no se limita al interior del centro. La comunidad educativa describe un entorno “indigno” para un instituto: una gasolinera junto al patio, un tanatorio, una nave abandonada, otra ocupada, un cementerio, calles sin aceras, falta de iluminación, socavones y un vertedero ilegal intermitente.

Desde el AFA aseguran que ya han remitido escritos al Ayuntamiento para pedir que se vigile y adecente la zona. Las familias advierten de que en invierno el alumnado llega al centro a oscuras, sin una iluminación adecuada, y que cuando llueve las calles se inundan.

Ana Capdevila resume la situación con crudeza: llegar andando al instituto de noche, con balsas de agua y sin luz, “es como una aventura”. También alerta de la existencia de desperdicios y restos que convierten la zona en un posible foco de infección.

Aulas pequeñas, patios de hormigón y falta de espacios

Las carencias del centro también se acumulan dentro de los barracones. La comunidad educativa denuncia un patio de hormigón con pocas zonas de sombra, un laboratorio sin espacio suficiente y un lavadero que desagua en el patio en lugar de hacerlo en el alcantarillado.

A ello se suma la falta de espacios para biblioteca, laboratorios y aulas específicas, en un instituto que sigue creciendo curso tras curso. Actualmente cuenta con unos 320 estudiantes, pero para el próximo curso se espera que alcance cerca de 400 alumnos con la incorporación de nuevos grupos y la llegada de 4º de ESO.

La directora del IES, Rebeca García, advierte de que el centro está “en barracones al 100%” y que no hay una previsión clara de cuándo podrá disponer de un edificio definitivo. También recuerda que la ampliación necesaria para este curso no estuvo lista en septiembre y no se terminó hasta enero, lo que obligó a renunciar a otros espacios y habilitar zonas que no estaban pensadas como aulas.

Ratios de casi 30 alumnos y falta de atención a la diversidad

Uno de los puntos más sensibles es la atención al alumnado con necesidades específicas. Desde el centro denuncian ratios cercanas a 30 alumnos en aulas de 45 metros cuadrados, una situación que dificulta la inclusión y la atención personalizada.

La orientadora del centro, Bárbara, advierte de que para el próximo curso solo habrá una orientadora y una profesional de Pedagogía Terapéutica para casi 400 alumnos, con un porcentaje significativo de alumnado con necesidades educativas especiales.

La comunidad educativa reclama la autorización de los programas de diversificación curricular de 3º y 4º de ESO, concebidos para atender al alumnado que necesita una respuesta más personalizada en grupos reducidos. Sin embargo, denuncian que Educación no ha dotado al centro de las horas necesarias para ponerlos en marcha, por lo que el instituto tendrá que asumirlos con sus propios recursos y renunciando a cubrir otras necesidades.

La FP también sufre la falta de espacios

La situación se complica también en Formación Profesional. El centro imparte enseñanzas vinculadas a jardinería, pero denuncia que no dispone de espacios de trabajo adecuados ni puede desdoblar grupos en los módulos prácticos.

A estas dificultades se suma, según los testimonios recogidos, el aumento de la burocracia derivada de la nueva ley de FP, especialmente en lo relativo a la formación en empresa.

Las familias respaldan al claustro y reclaman respuestas

Olga, madre, profesora del IES Crèmor y secretaria de la Asociación de Familias, subraya que las familias están “muy orgullosas” del claustro y asegura que si siguen llevando a sus hijos al centro es por el trabajo del profesorado, no por lo que aportan ni la Conselleria ni el Ayuntamiento.

La comunidad educativa reclama dos líneas de actuación urgentes: que se dignifique el entorno del instituto y que se acelere la licitación y construcción del centro definitivo. “Este centro ya tendría que estar hecho”, lamentan, al recordar que la masificación del Bovalar y la necesidad del Crèmor eran situaciones conocidas desde hace años.

De Crèmor a la UJI en plena selectividad

Tras la lectura del manifiesto, los manifestantes se desplazaron hasta la rotonda de la Silla, en las proximidades de la Universitat Jaume I, coincidiendo con el inicio de la selectividad.

Allí quisieron dejar claro que respetan al alumnado que estos días se examina de las pruebas de acceso a la Universidad, pero también reivindicaron la fuerza del profesorado y de las familias para seguir denunciando la situación del IES Crèmor.

La protesta dejó una imagen de denuncia social difícil de obviar: un instituto que crece en alumnado, pero no en recursos; que suma necesidades, pero no soluciones; y que sigue funcionando en barracones mientras su comunidad educativa reclama algo tan básico como estudiar y trabajar en condiciones dignas.