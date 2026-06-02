Iberdrola logra ocho proyectos clave en la subasta europea de descarbonización del calor industrial

Iberdrola ha resultado adjudicataria de ocho proyectos en la primera subasta europea de descarbonización del calor industrial impulsada por el Innovation Fund de la Comisión Europea, una iniciativa que permitirá acelerar la sustitución de combustibles fósiles por energía renovable en sectores industriales intensivos en consumo energético.

Las iniciativas, basadas en la electrificación directa del calor mediante calderas eléctricas, requerirán aproximadamente 240 GWh anuales de electricidad procedente de fuentes renovables. El programa permitirá reducir de forma significativa las emisiones de dióxido de carbono asociadas a procesos industriales de elevada demanda energética, reforzando la competitividad de las empresas participantes.

Las actuaciones se desplegarán en sectores como alimentación y bebidas, química, manufactura, neumáticos, minería y otros ámbitos industriales, consolidando la electrificación como una de las principales palancas para avanzar en la descarbonización de la industria.

Con esta adjudicación, Iberdrola refuerza su papel como socio estratégico de la industria en su proceso de electrificación, ofreciendo soluciones que permiten reducir la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles y avanzar en los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones exigidos por la regulación europea y el mercado.

Proyectos seleccionados

La subasta europea, gestionada por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), ha seleccionado 65 proyectos en diez países europeos, con cerca de 400 millones de euros en ayudas. España lidera la convocatoria con 24 de las 65 adjudicaciones.

En el caso de Iberdrola, el conjunto de iniciativas seleccionadas suma cerca de 50 millones de euros en ayudas, lo que representa aproximadamente el 35% del total concedido en España y supone un impulso relevante para acelerar la electrificación del calor industrial en el país.

Además de reducir emisiones, las iniciativas permitirán a las empresas participantes avanzar hacia modelos energéticos más eficientes, competitivos y resilientes, gracias a contratos a largo plazo que aportan estabilidad y visibilidad sobre el coste del calor descarbonizado.

La ejecución de estos proyectos incluye acuerdos de suministro energético a largo plazo (Power Purchase Agreements o PPAs por sus siglas en inglés) que movilizarán más de 150 MW renovables. Estas actuaciones se suman a otros dos PPAs firmados por Iberdrola en España con compañías de los sectores metalúrgico y de centros de datos, que representan conjuntamente otros 90 MW renovables.

Solución integral

Iberdrola ofrece una solución integral que abarca el diseño, construcción y operación de las instalaciones, así como el suministro de la energía renovable necesaria para producir calor electrificado. El objetivo es minimizar el impacto sobre la operativa de las fábricas y facilitar una descarbonización eficiente y sencilla para los clientes industriales.

“Estas ayudas permiten acelerar iniciativas reales, ya maduras, que mejoran la competitividad de nuestros clientes, reducen su coste del calor, disminuyen su exposición a la volatilidad de combustibles fósiles y avanzan en objetivos de descarbonización”, señala Fernando Mateo, responsable de descarbonización industrial de Iberdrola.

“La electrificación directa del calor industrial es una de las palancas más efectivas para recortar emisiones en el corto plazo, y la subasta europea demuestra que existe una cartera sólida de proyectos viables para desplegarse desde ahora”, ha afirmado.

La adjudicación llega en un momento clave para la electrificación en Europa. La Comisión Europea trabaja ya en una segunda convocatoria de subasta de calor industrial prevista para los próximos meses, con el objetivo de seguir acelerando la sustitución del calor fósil por soluciones y tecnologías limpias.

Iberdrola trabaja con clientes de sectores intensivos en energía para acelerar la implantación de tecnologías limpias, reforzar la competitividad del tejido industrial y avanzar hacia un modelo económico más sostenible y eficiente desde el punto de vista energético.