El paro sube en Castellón en 281 personas con la Construcción como el único sector que resiste

El número de personas desempleadas en Castellón aumenta en el mes de mayo en 281, con lo que la cifra de parados en la provincia llega hasta los 31.542, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo esta mañana. Ello rompe con la buena dinámica en las cifras del paro que se estaban registrando en a provincia en este 2026.

Por sectores, los que más han contribuido a este aumento, con 37 personas son Agricultura y Servicios. También subió el paro en Industria (16) y Construcción (-10). Tan solo un sector, Construcción, resiste a los datos y registra una caída de 20 personas en las listas del paro. Además, el colectivo de personas sin empleo anterior también ha aumentado (211).

La subida del desempleo respecto al mes anterior a nivel porcentual en Castellón es se sitúa en el 0,90%. De las 31.542 personas desempleadas en Castellón, 11.853 son hombres y 19.689, mujeres. Además, en cuanto a sectores, 939 personas pertenecen a Agricultura, 3.818 a Industria, 2.107 a Construcción, 20.838 a Servicios y 3.840 corresponden a personas sin empleo anterior.

En la Comunitat Valenciana

El paro registrado en la Comunitat Valenciana durante el pasado mayo bajó en 1.654 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,58 por ciento, y deja la cifra total de personas desempleadas en 284.096.

En términos interanuales, el paro bajó en mayo en 13.354 personas respecto al mismo mes de 2025, lo que representa una disminución relativa del 4,49 por ciento.

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En cuanto al resto de provincias, el desempleo bajó sobre todo en mayo pasado en Alicante, con 1.237 personas paradas menos, seguida por Valencia (698 menos).