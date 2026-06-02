Una profesora de Lengua Castellana en huelga acude a la Jaume I para apoyar a sus alumnos en la Selectividad

Una profesora de Lengua Castellana en huelga ha acudido este martes a la Universitat Jaume I de Castelló para acompañar a sus alumnos en el arranque de la Selectividad 2026. Begoña Oliva, docente de Lengua Castellana y asesora de las EBAU en lengua castellana en la Comunidad Valenciana, está en huelga desde el 11 de mayo, aunque este martes quiso estar presente en la UJI porque Lengua Castellana y Literatura era el primer examen de las PAU. Su gesto resume la tensión que atraviesa estos días la educación valenciana: docentes movilizados que mantienen sus reivindicaciones, pero que no quieren dejar solo al alumnado en una jornada decisiva.

“Hoy estoy en huelga también, pero he querido venir a ver a mis estudiantes porque Castellano era el primer examen”, explicó Oliva a las puertas de la Universitat Jaume I. La profesora subrayó que las pruebas se desarrollaron con normalidad y que el alumnado afrontó el inicio de la Selectividad con tranquilidad. “Todo ha ido perfecto. Ha estado todo normal. Los chicos y las chicas están supertranquilos y creo que contentos. Les he visto las caritas y estaban bien, estaban bien y agradecidos sobre todo porque estemos los profesores apoyándoles”, señaló.

Una huelga que no da la espalda al alumnado

La imagen de profesores con camisetas verdes y chalecos amarillos en el inicio de las pruebas evidencia que la huelga educativa también está presente en la Selectividad. Sin embargo, el profesorado quiere dejar claro que la protesta no busca perjudicar al alumnado. Las pruebas transcurren con normalidad y el acceso a las aulas se ha realizado de forma ordenada, con el llamamiento del estudiantado y las instrucciones habituales: sin teléfonos móviles ni relojes encima, con los dispositivos apagados en la mochila y con el DNI o la identificación correspondiente.

El caso de Begoña Oliva simboliza esa doble realidad: docentes en huelga, pero pendientes de sus estudiantes. “Lo más importante es que ellos también nos apoyan”, afirmó la profesora, que defendió que la movilización responde a problemas que van mucho más allá del salario.

“No solo es el salario: son las ratios, los recursos y los apoyos”

Oliva reclama que la Conselleria vuelva a sentarse a negociar y escuche las demandas del profesorado. “Pedimos que se vuelva a hablar de las ratios, de los recursos, de los apoyos dentro del aula. No solo es el salario, son todos los puntos”, denunció.

La docente insiste en que la huelga no responde a intereses políticos, sino a las condiciones reales que se viven en los centros educativos. “Lo que pediría es que se sentaran a hablar y que la Conselleria y la consellera realmente escucharan las necesidades, y entendieran que esto no es un capricho ni es una huelga politizada. Esto no tiene nada que ver con política. Ellos son políticos, nosotros somos docentes”, manifestó.

Sus palabras ponen el foco en una denuncia compartida por parte del profesorado movilizado: la necesidad de abordar los problemas estructurales de la educación pública, desde las ratios hasta los recursos humanos y materiales, pasando por la atención dentro del aula.

Casi 3.000 estudiantes de Castellón empiezan las PAU en la UJI

La Universitat Jaume I de Castelló acoge este martes 2 de junio de 2026 a los 2.975 estudiantes de la provincia de Castellón que han comenzado las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria.

Las PAU se celebran del 2 al 4 de junio en toda la Comunitat Valenciana. En la UJI, los exámenes tienen lugar en las instalaciones de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, en horario de mañana, a partir de las 9.30 horas, y de tarde, desde las 15.30 horas.

Del total de alumnado inscrito inicialmente, está previsto que 2.510 estudiantes realicen la fase obligatoria y 465 se presenten solo a la fase voluntaria.

Un examen de Lengua Castellana sin grandes polémicas

La primera prueba fue la de Lengua Castellana y Literatura, un examen que no generó grandes polémicas entre el alumnado. La prueba incluyó, por una parte, un artículo publicado en el periódico Información sobre las relaciones maternofiliales cuando empieza la adolescencia y, por otra, un fragmento de un relato de Emilia Pardo Bazán.

El inicio de las pruebas ha estado marcado por la normalidad, pese al contexto de huelga docente. También se registró este curso un incremento del alumnado inscrito del 3,3%. Aunque se ha mantenido estable el número de estudiantes que se presentan a la fase general, ha aumentado el alumnado que acude a la fase voluntaria, posiblemente para subir nota, aunque también se incluyen en esta modalidad quienes acceden desde FP.

Seis aulas de incidencias y alrededor de 120 alumnos

Una de las novedades de esta convocatoria ha sido la habilitación de seis aulas de incidencias, en lugar de una sola, en las que se han sumado alrededor de 120 alumnos. También se produjeron incorporaciones de última hora, como la de un estudiante que no podía escribir a causa de un accidente y otro afectado por gastroenteritis.

La Universitat Jaume I informará al estudiantado de las notas de las pruebas el 12 de junio, a partir de las 13.00 horas. Como en convocatorias anteriores, las solicitudes de revisión de exámenes se tramitarán mediante un formulario web y podrán realizarse los días 15, 16 y 17 de junio, sin necesidad de presentar documentación adicional en la universidad.

Docentes en huelga, alumnos examinándose y una Conselleria señalada

La jornada deja una fotografía significativa: casi 3.000 jóvenes de Castellón iniciando la Selectividad mientras parte del profesorado visibiliza una huelga que sigue abierta. La presencia de docentes movilizados, pero acompañando al alumnado, refuerza el mensaje de quienes reclaman a la Conselleria que abra una negociación real.

En palabras de Begoña Oliva, la protesta no busca enfrentar a profesores y estudiantes, sino denunciar unas condiciones educativas que, según los docentes, afectan directamente al día a día en las aulas. En plena Selectividad, la profesora lo resumió con un gesto: estar en huelga, pero acudir a la Jaume I para no dejar solos a sus alumnos.