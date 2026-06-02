El PSPV-PSOE retrata a Pérez Llorca como “un president nocivo” por alinearse con Feijóo contra la llegada de 4.500 millones del Gobierno

El PSPV-PSOE de Castellón ha acusado a Juanfran Pérez Llorca de "ser, como ya lo fue Mazón, un president nocivo para los intereses de la Comunitat Valenciana” por alinearse con el PP de Feijóo contra la llegada de más de 4.500 millones de euros del Gobierno de España para la construcción de vivienda pública asequible y el nuevo sistema de financiación autonómica, que por sí solo supondría 3.700 millones de euros extra anuales.

El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha denunciado que el jefe del Consell tiene “demasiados frentes abiertos para seguir desaparecido” y ha criticado que “no puede permitirse el lujo de decir que no tiene recursos para mejorar las condiciones salariales del profesorado mientras baja impuestos a los más ricos y rechaza una financiación justa que mejoraría de manera considerable los recursos de la Comunitat Valenciana”.

"Perdiendo oportunidades"

“Ese dinero serviría para reforzar las plantillas, aumentar las inversiones y poner en marcha medidas inaplazables como el plan de climatización y la mejora de las infraestructuras educativas. Pero el PP ha decidido que nuestra autonomía siga perdiendo oportunidades solo para tener contento a Feijóo y mantener el clima de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha afirmado.

“Con esta manera de hacer política, el PP también nos está haciendo perder 798 millones de euros para la construcción de nueva vivienda protegida, en plena emergencia residencial”. Para Falomir, “es indecente que, mientras miles de jóvenes y familias no pueden acceder a una casa, el Consell siga haciendo la puñeta al Gobierno de España y, al mismo tiempo, poniendo una alfombra roja a los especuladores mientras el problema se agrava”, ha remarcado.

"Ningún president a la altura"

El dirigente socialista ha asegurado que Pérez Llorca “confirma que el PP no tiene ningún president a la altura de las circunstancias”. “Ya lo vimos con Mazón y la dana , y ahora lo repite Pérez Llorca con la huelga indefinida del profesorado, ante la que ha pasado directamente de tomar las riendas de la negociación en un ambiente cada vez más caldeado”, ha señalado. “La Comunitat Valenciana necesita un president que dé la cara, no un dirigente que desaparece cuando hay problemas”, ha remarcado.

Por último, Falomir ha advertido de que “la Comunitat Valenciana no ha dejado de retroceder desde que el PP volvió al Consell”. “Retrocedemos en autonomía, en derechos y en servicios públicos, con un gobierno que ha vendido parte de la agenda valenciana a la extrema derecha, ha recuperado la tijera de los recortes y nos está abocando a un desprestigio político y social que recuerda las peores etapas de Zaplana y Camps. La Comunitat Valenciana necesita volver a tener un gobierno serio, útil y respetado, y ese cambio vendrá de la mano de Diana Morant como primera presidenta de la Generalitat”, ha concluido.