El puerto de Castellón proyecta en Barcelona su potencial logístico para consolidarse como nodo clave del Mediterráneo

La Autoridad Portuaria de Castellón participa en el Salón Internacional de la Logística (SIL) Barcelona 2026, que se celebra del 3 al 5 de junio en el recinto ferial de Montjuïc-Plaza España, para proyectar su potencial como infraestructura logística clave para las cadenas de suministro que operan en el arco mediterráneo.

«Castellón está llamada a convertirse en uno de los grandes nodos logísticos del Mediterráneo, y queremos que las empresas que liderarán este crecimiento formen parte de este proyecto desde el principio», ha asegurado el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez.

Ibáñez ha explicado que la presencia de la Autoridad Portuaria en SIL responde “a una estrategia clara: mostrar al mercado que Castellón ofrece una oportunidad real de crecimiento para operadores logísticos, empresas industriales e inversores que buscan una ubicación competitiva, conectada y con capacidad de desarrollo a largo plazo".

En cuanto a la feria, el máximo responsable de PortCastelló ha destacado que durante estos días una delegación del departamento Comercial de la Autoridad Portuaria mantendrá una intensa agenda de reuniones con actores clave del sector (navieras, operadores logísticos y empresas) para “presentar nuestras ventajas competitivas y explorar nuevas oportunidades de implantación y negocio". "Queremos que conozcan de primera mano el potencial de un ecosistema logístico que combina puerto, suelo disponible para actividades empresariales y una conectividad ferroviaria cada vez más sólida", ha detallado.

"Estamos construyendo un ecosistema logístico único, donde puerto, ferrocarril y suelo industrial convergen para ofrecer una propuesta de valor única y diferencial a la de otros enclaves del Mediterráneo", ha aseverado Ibáñez.

Infraestructuras clave

Durante el encuentro, PortCastelló pondrá el foco en su papel como nodo estratégico del corredor mediterráneo, destacando las actuaciones que se están desarrollando para mejorar la conectividad ferroviaria y favorecer la integración de los tráficos portuarios con el interior peninsular y los principales mercados europeos.

Asimismo, la Autoridad Portuaria presentará la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Castellón, impulsada junto a la estación intermodal de la Autoridad Portuaria de Castellón y que se ubicará en la zona anexa al polígono del Serrallo, puesto que será una de las infraestructuras clave para transformar Castellón en una ciudad logística de referencia.

Otro de los objetivos que se busca con la presencia en la Feria de Barcelona es explorar nuevas oportunidades de colaboración con puertos, plataformas logísticas y terminales intermodales de España y Europa, fomentando sinergias que contribuyan a fortalecer la competitividad y el desarrollo del enclave castellonense.