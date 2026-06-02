Los taxistas de Castellón, decepcionados y en pie de guerra por el nuevo decreto: "Vamos a ir a los juzgados, a las calles y a la vía política"

El presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón, José Luis Artola, se ha hecho eco del malestar del sector al comprobar que el nuevo decreto aprobado por el Consell el viernes pasado no solo no clarifica su espacio frente a las grandes plataformas con licencias VTC (Vehículos de Transporte con conductor), sino que perjudica a los pequeños autónomos y les deja a los pies de los caballos frente a Uber o Cabify. "De todas las promesas de la Conselleria no se ha plasmado nada. Estamos ahora pendientes de la publicación del texto en el DOCV para entrar en vigor y del visto bueno definitivo en les Corts", expresa Artola. En sintonía con la Confederación Valenciana del Taxi aseguran que van a ir a por todas para no perecer: con la vía judicial, de los partidos políticos para cuando se debate en pleno y con la movilización en las calles.

Acciones reivindicativas

Castellón cuenta con alrededor de 235 taxistas con licencia, dispuestos a todo. "Si sale adelante de manera definitiva ese decreto, vamos a reclamar daños y perjuicios para el taxi al conseller y a la Conselleria", espeta Artola. La Confederación Valenciana del Taxi no descarta "querellas penales o demandas patrimoniales contra estas decisiones espurias -del Consell- basadas en mentiras y que debilitan al sector del taxi".

Qué se ha aprobado y qué piden

Los taxistas, en la avenida del Mar de Castelló en una manifestación. Foto de archivo. / Erik Pradas

¿Qué ha ocurrido con el decreto? "El conseller de Transportes, Vicente Martínez Mus, ha anunciado un decreto ley que habilita a las VTC a hacer servicios urbanos y suspende la concesión durante dos años", apunta Artola. Y relata que "hasta ahora el VTC era solo para servicios interurbanos pero ahora se abre la puerta a los urbanos. Interurbano se considera todo aquello que se sale del área del taxi. Por ejemplo, en Castellón un viaje de Castelló a Almassora o de Vila-real a Benicàssim no se considera interurbano porque está dentro de nuestra área, igual que al aeropuerto, porque tenemos incluida el área de Benlloch y Vilanova. Sin embargo, sí es interurbano un traslado de Castelló a Onda, a Morella o a Valéncia". Así, indicó que los taxistas quieren convivir con los VTC, que cada cual tenga su parcela, pero regulado y sin entrar en una competencia desleal. "El decreto solo sirve para proteger a las grandes plataformas y a los especuladores, legalizando el intrusismo y la selva en las zonas urbanas", señalan desde la Confederación Valenciana del Taxi.

Los cambios, al detalle

Luis Artola, presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia, durante una de las concentraciones en defensa del taxi. / Mediterráneo

Los taxistas han explicado así los principales cambios que supondrá el nuevo decreto cuando entre en vigor.

Modificaciones de la ley de VTC

1- Habilitan a casi 2000 VTC Nacionales para hacer servicios urbanos por toda la Comunidad Valenciana (sin ningún informe local).

2- Suspenden la concesión de VTC provisionalmente.

3- Prometen hacer un Estudio técnico en dos años para justificar que las VTC sigan haciendo servicios urbanos y el número de VTC que se deben conceder.

4- Eliminan la precontratación mínima de 15 minutos.

5- Aprueban un régimen sancionador, con sanciones a VTC (como máximo de 6.000 €), por incumplir las normas que se saltan a diario.

Modificaciones de la ley del Taxi

1- Aprueban la acumulación de 3 licencias de Taxi de forma general y hasta 5 licencias poniendo taxis adaptados de forma permanente.

2- Facilitan la concesión de nuevas licencias por encima de la ratio de 1/1000 habitantes, con la excusa de que haya demanda de servicio desatendido.

3- Eliminan la exclusividad en Areas y Municipios donde existía.

4- Permiten que los herederos menores de edad exploten las licencias de Taxi.

5- Facilitan la extinción de Areas de Prestación Conjunta (incluido para VTC)

Las promesas

1- Proteger el Servicio Público de taxi.

2- Regular las plataformas (similar a lo hecho con Airbnb).

3- Modificar la ley, para aclarar que las VTC solo pueden trabajar en el ámbito Interurbano (nos llegó a dar un texto).

4- Regular con todo lo posible para evitar que las VTC hagan de taxis (nos pidió la carta de los reyes magos para meter regulaciones de todo tipo).

5- Aprobar un régimen sancionador ejemplarizante para sacarlas de las zonas urbanas.

6- Trabajar en un informe de necesidad y contaminación para poder denegarlas (similar al de Andalucía).

7- Mejorar algunos aspectos del taxi, para mayor profesionalización (solo se habló de exámenes de capacitación, app informativa, o precios cerrados).

8- Hacerlo todo con mucha rapidez para evitar la salida de miles de VTC.

Lo aprobado

1- Proteger el servicio privado de las VTC y a los especuladores que llevan años solicitando VTC nacionales interurbanas.

2- Proteger a las plataformas multinacionales, no regulando nada de lo que hacen.

3- Conceder habilitaciones urbanas a todas las VTC concedidas en la comunidad valenciana para trabajar en todos y cada uno de los municipios de la comunidad valenciana (sin contar con Ayuntamientos, sin ningún informe de necesidad, afectación al Transporte Público, al tráfico o a la contaminación).

4- Mantener solo las regulaciones mínimas que ya están contempladas en la norma nacional (incluso elimina los 15 minutos de precontratación que ningún Tribunal ha considerado desproporcionada).

5- Aprobar un régimen sancionador, con sanciones máximas de 6.000 €, pero todos sabemos la dificultad en que estas sanciones sean firmes (con suerte dentro de varios años de recursos judiciales) y lo peor, la inmovilización del vehículo no cambia, pagarán, recurrirán y seguirán trabajando (no han escuchado a la Policía Local que se queja de esto).

6- Prometer un informe en un plazo máximo de dos años para justificarse (todos sabemos la lentitud y la incapacidad de la Administración, como ejemplo llevamos cuatro Sentencias del TSJ por Tarifas con informes chapuceros).

7- Modificar la ley del Taxi, pero todo lo que anuncian no se ha hablado en ninguna reunión y lo que se ha hablado no viene. Van a tocar el modelo de taxista Autónomo por un modelo empresarial que ya conocemos y que reduce la fortaleza del sector como Servicio Público de Interés General.

8- Tardar más de un año, y en ese plazo se han concedido de forma opaca cientos de VTC y se han solicitado miles de VTC más, que van a judicializar.