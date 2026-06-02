¿Se quedará el calor en Castellón? Así evoluciona la previsión del tiempo

Aunque el verano todavía no ha comenzado, la Castellón ya registra temperaturas propias de esta época del año. Durante las últimas semanas, la provincia ha vivido un clima con datos más propios del mes de julio.

En los últimos días de mayo, los termómetros han superado los 35 grados en algunos municipios de la provincia. De hecho, el pasado viernes 29 se registró en Segorbe la máxima de la provincia, con 36,3 grados.

Aunque las temperaturas han seguido estables durante los primeros días del mes de junio, se espera un ligero descenso de las máximas, pero sin dar tregua al calor.

Menos picos de calor durante el día

Este miércoles 3 de junio se espera que las máximas desciendan de forma generalizada en la Comunitat. En el caso de Castellón, las temperaturas serán elevadas, pero no llegarán a superar los 30 grados. Las máximas más altas de la provincia se registrarán en las comarcas Alto Palancia y Alto Mijares, donde los termómetros se espera que ronden la máxima de 28 grados.

Noticias relacionadas

Temperaturas para el miércoles 3 de junio a las 14:00 horas / AEMET

Cielos despejados y vientos ligeros

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el norte de la provincia predominarán los vientos flojos durante buena parte de la jornada. No obstante, durante la madrugada podrían registrarse rachas localmente fuertes en zonas expuestas, especialmente en puntos elevados, aunque sin que se espere una situación meteorológica adversa de especial relevancia.

El tiempo en Castellón Mapa Predicción Fuente: meteoblue

La previsión por municipios