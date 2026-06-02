Tráfico hoy en Castellón: obras causan cortes y limitaciones en varias vías
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:55 horas:
Incidencias activas en Castellón por carretera:
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
- Orpesa (km 998): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
AP-7
- Alcalà de Xibert (km 378): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Benicàssim (km 417): Obras, sentido creciente, Estrechamiento.
- Benicàssim (km 415 - 417): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Castelló de la Plana (km 431 - 432): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Almenara (km 464 - 465): Obras, sentido decreciente, Corte móvil
CV-10
- Benlloc (km 50 - 60): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Cintorres (km 15 - 18): Obras, sentido creciente, Corte móvil y carril cortado
CV-125
- Morella (km 0 - 13): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Morella (km 2): Obras, sentido creciente, carril cortado
- Morella (km 28 - 29): Obras, sentido creciente, carril cortado
CV-15
- Albocàsser (km 34 - 45): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado
CV-164
- Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados.
Provincia de Valencia
General de Tráfico (DGT), la autovía A-7 registra la mayor siniestralidad esta mañana con dos accidentes, ambos a la altura de Bétera y Moncada. El primero, en sentido hacia Barcelona, ha tenido lugar en el kilómetro 320 de la autovía y genera 12 kilómetros de cola entre Loriguilla y Godella. El segundo, en sentido Alicante, acumula 6 kilómetros de retenciones.
La CV-35 también registra un accidente a la altura de Paterna en sentido hacia la A-7, que provoca cuatro de colas.
Mañana complicada en las carreteras valencianas este martes 2 de junio. Según los datos que ofrece la Dirección La V-30 es la vía más afectada por las retenciones de hora punta, con ocho kilómetros de tráfico denso a la altura de València y Mislata en sentido hacia la A-7 y dos más entre Mislata y Xirivella en dirección al Puerto. Además, la carretera se mantiene cortada en su tramo final, en sus últimos dos kilómetros de entrada a la zona portuaria por unas obras en ejecución. En su tramo norte, la V-30 recoge también los dos kilómetros de retenciones que desembocan desde la Ronda Nord.
La A-3 acumula dos kilómetros de colas en la entrada a València por la Avenida del Cid, entre Quart de Poblet y Xirivella.
Asimismo, también se genera un kilómetro de retención a la altura de Riba-roja del Túria en sentido hacia la capital, justo antes del entronque con la A-7. Informa: Lucía Prieto
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