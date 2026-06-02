Tráfico hoy en Castellón: obras causan cortes y limitaciones en varias vías

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9:55 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera:

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 998): Obras, sentido decreciente, Carril cortado

AP-7

Alcalà de Xibert (km 378) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Orpesa (km 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Benicàssim (km 417) : Obras, sentido creciente, Estrechamiento.

: Obras, sentido Estrechamiento. Benicàssim (km 415 - 417) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Castelló de la Plana (km 431 - 432) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Almenara (km 464 - 465): Obras, sentido decreciente, Corte móvil

CV-10

Benlloc (km 50 - 60) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 80 - 81): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

Cintorres (km 15 - 18): Obras, sentido creciente, Corte móvil y carril cortado

CV-125

Morella (km 0 - 13) : Obras, sentido creciente, Corte móvil

: Obras, sentido Corte móvil Morella (km 2) : Obras, sentido creciente, carril cortado

: Obras, sentido carril cortado Morella (km 28 - 29): Obras, sentido creciente, carril cortado

CV-15

Albocàsser (km 34 - 45) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Villafranca del Cid (km 59 - 62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril cortado

CV-164

Albocàsser (km 2): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados.

Provincia de Valencia

General de Tráfico (DGT), la autovía A-7 registra la mayor siniestralidad esta mañana con dos accidentes, ambos a la altura de Bétera y Moncada. El primero, en sentido hacia Barcelona, ha tenido lugar en el kilómetro 320 de la autovía y genera 12 kilómetros de cola entre Loriguilla y Godella. El segundo, en sentido Alicante, acumula 6 kilómetros de retenciones.

La CV-35 también registra un accidente a la altura de Paterna en sentido hacia la A-7, que provoca cuatro de colas.

Mañana complicada en las carreteras valencianas este martes 2 de junio. Según los datos que ofrece la Dirección La V-30 es la vía más afectada por las retenciones de hora punta, con ocho kilómetros de tráfico denso a la altura de València y Mislata en sentido hacia la A-7 y dos más entre Mislata y Xirivella en dirección al Puerto. Además, la carretera se mantiene cortada en su tramo final, en sus últimos dos kilómetros de entrada a la zona portuaria por unas obras en ejecución. En su tramo norte, la V-30 recoge también los dos kilómetros de retenciones que desembocan desde la Ronda Nord.

La A-3 acumula dos kilómetros de colas en la entrada a València por la Avenida del Cid, entre Quart de Poblet y Xirivella.

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Asimismo, también se genera un kilómetro de retención a la altura de Riba-roja del Túria en sentido hacia la capital, justo antes del entronque con la A-7. Informa: Lucía Prieto