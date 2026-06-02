La Unió denuncia que la agricultura solo recibe 82 euros por habitante en la Comunitat Valenciana

La agricultura valenciana continúa perdiendo peso dentro de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, según denuncia la Unió, ya que aumenta únicamente un 0,67%, mientras que el conjunto de las cuentas autonómicas crece un 3,14%. Así, el sindicato agrícola señala que "el presupuesto destinado al sector agrario sube menos de la cuarta parte que el total de la administración autonómica".

La Unió apunta que el sector agrario representa solo el 1,38% del presupuesto de la Generalitat. "De los 33.305,5 millones de euros presupuestados por el Consell en 2026, únicamente 460,1 millones se destinan a Agricultura", destacan.

La agrupación incide en que "la pérdida de peso es, además, una tendencia estructural año tras año. Mientras en 2002 la agricultura representaba el 4,62% del presupuesto autonómico, en 2012 ya bajó al 2,27%, el pasado año fue del 1,42% y ahora se sitúa en el 1,38%. En poco más de veinte años, el sector ha perdido más del 70% de su peso presupuestario relativo".

Baja inversión

Así, abunda en que "mientras que el gasto público total de los presupuestos de la Generalitat para este ejercicio asciende a 6.001,49 euros por habitante, el esfuerzo específico en agricultura es de apenas 82,91 euros por habitante, una circunstancia que, según la organización agraria, pone de manifiesto la baja intensidad inversora pública del Consell en este ámbito".

Además, en su comunicado, la Unió destaca que "el ligero aumento del 0,67%" se concentra principalmente en las áreas de agua y pesca. También son positivos, según la Unió, los incrementos en algunas líneas específicas para cítricos, trips de Sudáfrica, seguros agrarios y producción ecológica. Sin embargo, otras partidas estructurales para el sector agrario profesional, como estructuras agrarias, industria agroalimentaria y transferencia tecnológica, sufren recortes importantes.

Las estructuras agrarias padecen un tijeretazo del 49,65%, al pasar de 39,77 millones a 20,02 millones de euros. Se trata de la reducción más importante de todo el presupuesto agrario y afecta directamente a la modernización y competitividad futura de las explotaciones.

El programa de industria agroalimentaria y cadena alimentaria disminuye un 25,25%. Según la organización, se reducen precisamente los recursos destinados a generar valor añadido, transformación y empleo en el medio rural.

También baja el programa de transferencia tecnológica, investigación e innovación, que disminuye un 12,4%. Para La Unión, disponer de menos recursos para innovación implica una menor capacidad de adaptación ante los retos climáticos, fitosanitarios y de mercado.

Retos del sector

Los retos del sector crecen, de este modo, mucho más rápido que el presupuesto. La agricultura valenciana afronta simultáneamente un incremento de los costes de producción, la competencia de las importaciones de terceros países, el cambio climático y las sequías recurrentes, la necesidad de modernizar regadíos, un relevo generacional insuficiente, la digitalización de las explotaciones, nuevos riesgos fitosanitarios y sanitarios y la recuperación tras los efectos de fenómenos meteorológicos extremos.

Carles Peris, secretario general de La Unión, señala que, después de analizar pormenorizadamente los presupuestos de la Generalitat 2026, “se pone de manifiesto que la agricultura valenciana continúa sin recibir una atención presupuestaria proporcional a su importancia económica, social, territorial y ambiental”.

Peris cree que “podríamos estar ante unas cuentas de copia y pega que reproducen en gran medida partidas no ejecutadas de 2025, como es el caso de una de 26,7 millones de euros para recuperar la capacidad productiva de las parcelas afectadas por la dana que se aprobó en 2025, se retiró posteriormente y ahora en los presupuestos de 2026 vuelve a aparecer”.