Las 5 noticias del día que no te puedes perder… y lo sabes

Mediterráneo hace una selección de las noticias más destacadas de una jornada que ha tenido de todo y que todavía está marcada por la huelga de los docentes. Te ofrecemos los cinco temas que se han convertido en los grandes protagonistas de hoy.

5) El CD Castellón bloquea la venta de entradas el día del partido ante la UD Almería

La afición albinegra, protagonista dentro y fuera del SkyFi Castalia / Toni Losas / MED

El CD Castellón ha anunciado que ha suspendido la venta de entradas para el partido que le enfrentará al Almería este sábado en Castalia, ya que ha sido declarado de Alto Riesgo. Por este motivo, el día del partido de ida del play-off de ascenso en el SkyFi Castalia se exige respetar estrictamente las zonas asignadas en el estadio.

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4) Selectividad: examen de Lengua imposible

Selectividad en Castellón / MANOLO NEBOT

Los estudiantes valencianos que se enfrentaron a la PAU vivieron con nervios y frustración el examen de Lengua, especialmente el bloque de sintaxis, que muchos calificaron en redes como "confuso y excesivamente difícil".

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3) Espectáculo con striper genera indignación en un equipo juvenil de fútbol

Una polémica en el fútbol juvenil valenciano entra dentro de las noticias más destacadas del día. Lo que empezó como una celebración por el ascenso en la liga juvenil A del FB Bonrepós i Mirambell, acabó en un espectáculo con una striper y la dimisión del presidente del club implicado.

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2) Las altas temperaturas asfixian los colegios en Castellón

Medición de la temperatura en un aula del IES Miquel Peris del Grau de Castelló el miércoles 3 de junio a las 9 de la mañana. / Mediterráneo

La huelga educativa ya acumula semanas en Castellón y, con la llegada del verano, las aulas están alcanzando temperaturas demasiado altas para los alumnos. La noticia referente al ránking de los centros escolares más ‘quemados’ por el calor ha sido una de las más consultadas. Y es que los termómetros han llegado a alcanzar los 39 grados.

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1) Derrumbe de una vivienda en Castelló

Galería de imágenes: Derrumbe de una vivienda en la calle Barrachina, en Castelló / Manolo Nebot

La información sobre el derrumbe de una vivienda en la calle Barrachina de Castelló se ha convertido en la noticia más leída del día, reflejando el gran impacto del suceso entre los lectores. El desplome obligó a la Policía Local de Castelló a acordonar la zona por la caída de cascotes sobre la vía pública, mientras que los Bomberos de Castelló intervinieron para asegurar el inmueble.

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