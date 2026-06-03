Aquarama inicia temporada de diversión con nueva imagen y oferta gastronómica renovada

Aquarama abrirá sus puertas el próximo 10 de junio, dando inicio a una temporada muy especial que coincide con la celebración de su 40 aniversario y el proceso de rebranding de la marca. Para conmemorar esta efeméride, el parque ha realizado varias mejoras y actualizaciones que refuerzan su posición como uno de los destinos de ocio familiar más destacados de la Comunidad Valenciana. Este año, Aquarama apuesta por ofrecer una experiencia más completa, incorporando novedades en sus instalaciones, servicios y oferta gastronómica.

Entre los estrenos más destacados se encuentra “Chiquilandia”, una nueva área infantil diseñada especialmente para los más pequeños. Este espacio ofrece un entorno seguro y dinámico, con juegos acuáticos y zonas de entretenimiento que permiten a las familias disfrutar juntas de la experiencia Aquarama.

El nuevo 'Chiquilandia' / Aquarama

Con más de 45.000 metros cuadrados dedicados al ocio acuático, el parque cuenta con más de 20 atracciones para todos los públicos, que van desde áreas de relax hasta algunas de las más conocidas y emocionantes de España, como El Salto del Diablo o el Space Shot. La combinación de adrenalina y diversión con espacios pensados para la tranquilidad convierte a Aquarama en un referente del verano en la costa mediterránea.

En paralelo, el parque ha renovado su imagen corporativa, incorporando un nuevo logotipo y actualizando toda la cartelería, lo que facilita la orientación de los visitantes y aporta un aire más moderno y actual. La campaña de este año, desarrollada junto a la agencia creativa Rosebud, presenta el lema: “¡Bienvenidos al mejor día del verano!”, reforzando la idea de una experiencia memorable para todos los públicos.

Acceso principal al parque acuático Aquarama. / Mediterráneo

Nuevos espacios y opciones gastronómicas

La propuesta gastronómica del parque se amplía con la llegada de dos nuevos conceptos:

“La Burguesa” , una hamburguesería con menús pensados para todos los gustos. Su novedad más llamativa es la ‘gofreburguer’ , una hamburguesa entre dos gofres, perfecta para quienes buscan combinar dulce y salado.

, una hamburguesería con menús pensados para todos los gustos. Su novedad más llamativa es la , una hamburguesa entre dos gofres, perfecta para quienes buscan combinar dulce y salado. “La Tasqueta”, inspirada en la tradición mediterránea, ofrece un espacio más relajado donde disfrutar de una cerveza acompañada de clásicos como gildas o torreznos.

La Burguesa, la nueva hamburguesería de Aquarama / Aquarama

Además, los famosos gofres de Aquarama, uno de los productos más emblemáticos del parque, ahora estarán disponibles fuera del recinto gracias a una ventana exterior de venta, abierta de 13:30 a 20:00 horas, ampliando así la experiencia Aquarama a visitantes y público local que no estén dentro del parque.

Nuevos servicios y experiencias para los visitantes

La venta de entradas ya está disponible en la nueva web oficial, con la posibilidad de adquirir pases diarios con un 15% de descuento y planificar la visita de manera más cómoda.

Entre las novedades también se encuentra el “Pack Bartola”, que incluye una entrada al parque y un peluche de Bartola, la mascota emblemática de Aquarama. Este pack se envía a domicilio en caja de edición limitada, ofreciendo una experiencia emocional vinculada al ocio familiar y a los recuerdos compartidos.

Según Rocío Balmaseda, directora general de Aquarama, “esta temporada es muy especial para nosotros. Cumplimos 40 años reafirmando nuestro compromiso con las familias, apostando por experiencias más completas donde diversión, calidad e innovación van siempre de la mano”.

Una de las partes más emblemáticas del parque / Aquarama

Como parte de la celebración, todas las personas que cumplan 40 años entre el 10 de junio y el 6 de septiembre podrán disfrutar de un gofre gratuito, presentando su DNI en la oficina de atención al cliente. La promoción está limitada a un gofre por persona y día.

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Con más de cuatro décadas de historia, Aquarama sigue combinando tradición y renovación, consolidándose como un referente del verano mediterráneo, comprometido con la innovación, la calidad y el disfrute para todos los públicos.