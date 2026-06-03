La ATC incentiva los proyectos de los jóvenes investigadores cerámicos con sus premios VIII Premios ATC Impulsa

Un año más, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) quiere reconocer el talento joven y reivindicar la creatividad de los trabajos realizados por estudiantes relacionados con el sector a través de sus premios ATC Impulsa, que alcanzan su octava edición. Por eso, estos galardones premian los proyectos de investigación relacionados con el proceso cerámico, tanto desde un punto de vista técnico como de diseño.

Así, ya se encuentra abierta la convocatoria para estos galardones, que se entregarán el próximo mes de noviembre, mientras que la recepción de trabajos estará abierta hasta el 18 de octubre. Como han recordado desde ATC, como en anteriores ediciones, habrá tres modalidades de premios.

Por una parte, en la categoría A participarán alumnos de estudios superiores en el apartado de ciencia y tecnología cerámica, mientras que en la categoría B participarán estudiantes de ciclos formativos en el apartado de ciencia y tecnología cerámica. Finalmente, la categoría C estará abierta a los alumnos de estudios superiores o ciclos formativos en el apartado de cerámica artística.

Premios por categoría

Así, se concederá un primer premio en cada categoría, dotado con 1.250 euros, y un segundo premio en cada categoría, dotado con 500 euros. En la convocatoria podrán participar, de forma individual, los alumnos que estén cursando formación reglada relacionada con la cerámica, ya sea en la rama científico-tecnológica, en la artística o en tecnologías aplicables, y que sean residentes en España.

Los premios ATC Impulsa alcanzan su octava edición. / Iván Fernández

El presidente de la ATC, Juan José Montoro, ha destacado, en la presentación de estos galardones, que "se trata de un hito positivo para el conjunto del sector y, de manera especial, para las nuevas generaciones". Además, quiso destacar que "el sector está digitalizado, robotizado y cuenta con una gestión mucho más profesionalizada que hace unos años, por lo que representa una industria atractiva para que los jóvenes puedan incorporarse a ella".

A esto ha añadido que "existe talento de sobra en las nuevas generaciones y que estos premios buscan animar a los estudiantes a seguir formándose en cerámica, principal motor industrial de la provincia de Castellón y un sector que emplea a más de 70.000 personas en toda la Comunitat Valenciana".

Referencia industrial

Montoro ha advertido que "la cerámica se enfrenta en la actualidad a la falta de relevo generacional en algunas empresas, pero el sector sigue haciendo de Castellón una provincia de referencia industrial, con una importante capacidad exportadora y una facturación exterior superior a los 3.400 millones de euros".

En esta presentación también ha estado presente el diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, que ha destacado que "el futuro no espera, sino que se construye" y ha afirmado que "el futuro de la cerámica se está construyendo hoy en las aulas, en los laboratorios, en los talleres y en los proyectos de investigación de los jóvenes que mañana liderarán el sector".

Pallarés ha asegurado que "los premios ATC Impulsa representan una apuesta por el conocimiento, por la innovación y por las personas. En concreto, por aquellos estudiantes que hoy investigan, crean y desarrollan propuestas que mañana pueden convertirse en oportunidades reales para una industria estratégica para Castellón".