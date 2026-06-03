Avances
Nuevo paso en el corredor mediterráneo: inyectan 8 millones para cambiar el ancho en Castellón
El Ministerio de Transportes, a través de Adif, licita el contrato técnico para adaptar los aparatos de vía en un tramo de 450 kilómetros entre la capital de la Plana, Vinaròs y Tarragona
Nuevo avance en el corredor mediterráneo. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en el cambio de ancho del tramo Castelló-Vinaròs-cambiador de la Boella con la licitación de un nuevo contrato por valor de 7.935.377 euros.
Adif Alta Velocidad ha activado este proceso de contratación de los trabajos técnicos de asistencia y suministro de pequeño material para el cambio de ancho de los aparatos de vía, atendiendo a la complejidad y especificidad de estas operaciones para acometer el cambio de ancho de ibérico a internacional.
Trabajos actuales
Actualmente, se están realizando los trabajos de la fase previa a la ejecución física del cambio de ancho en el tramo, eje esencial para avanzar en la configuración del corredor mediterráneo entre el norte de la Comunitat Valenciana y el sur de la provincia de Tarragona.
Estas operaciones se concentran esencialmente en la adaptación de las estaciones del trayecto mediante actuaciones en vía, catenaria, instalaciones de seguridad, comunicaciones y señalización, enclavamientos electrónicos y andenes. De este modo, se pretenden optimizar los plazos de ejecución y los rendimientos de trabajo para abordar, posteriormente y en una única fase, el cambio físico del ancho en este trayecto.
En total, se actúa sobre una longitud de 450 kilómetros de vías aproximadamente, incluyendo la vía doble del tramo, las vías desviadas y el ramal a Tortosa. La actuación cuenta con financiación de la Unión Europea.
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