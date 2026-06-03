Caritas Segorbe Castellón advierte: la exclusión social se cronifica, el empleo no garantiza la inclusión y pide colaboración público privada ante la crisis de la vivienda

Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón ha dibujado un panorama preocupante: la exclusión social se cronifica, el empleo no garantiza la inclusión y la vivienda se mantiene como principal factor de vulnerabilidad. Así lo ha explicado el director de la oenegé, Francisco Mir, que lamenta que se ha normalizado la precariedad como forma de vida. Así lo ha indicado en la presentación de la memoria que refleja que en 2025 se han realizado más de 200.000 intervenciones. Cáritas de Segorbe Castellón acompañó a 14.333 personas el año pasado y contribuyó a mejorar las condicioens de vida de 26.777 personas. "Aunque el número de personas atendidas desciende ligeramente sobre el año anterior, nos estamos encontrando ante situaciones mucho más graves y procesos más complejos", ha señalado Mir.

Una de cada cinco personas, afectada por la exclusión

"En nuestra comunidad una de cada cinco personas se ven afectadas por la exclusión social, que ya no es un fenómeno puntual, sino una realidad mantenida que permanece cronificada y se intensifica con procesos más largos y con redes de apoyo más frágiles", ha descrito Mir. ¿Las consecuencias? Mayor dificultad para salir de situaciones complicadas con trastornos de la salud mental que están afectando a la estabilidad en muchas familias.

Problema de la vivienda

El acceso a una vivienda que se mantiene como el mayor problema que favorece la exclusión social, con "precios de compra y alquileres en continuo aumento, para los que hay que destinar mayores recursos que familias detraen de su manutención y de los gastos necesarios, como por ejemplo los medicamentos", ha señalado Mir. La consecuencia es que una de cada dos personas que viven en alquiler está en riesgo de pobreza. Además, se da una proliferación de situaciones de realquiler de viviendas y de habitaciones con precios inasequibles para muchas familias y acogidas en domicilios particulares cohabitando varias familias. "Se hace imprescindible y urgente la colaboración público privada que permita tomar decisiones claves y ejecutables para agilizar la construcción de viviendas de protección pública", ha señalado.

Empleo precario

Otro problema es el empleo precario, que propicia que pierda su capacidad de protección. "La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad", ha señalado. "El empleo crece pero no garantiza la exclusión. Mujeres y personas de origen extranjero son las más expuestas a emplearse en sectores precarizados", ha indicado. Un diez por ciento de la población ocupada se encuentra en situación de exclusión, es decir, no puede llegar a fin de mes. Esto golpea con mayor virulencia a la juventud que accede a su primer empleo en peores condiciones, salarios bajos y temporalidad.

Subida de precios

El tercer problema es el encarecimiento de los precios, que no cesa, que agrava dificultades y multiplica sus efectos, intensificando la desigualdad a no quedar amortiguada por las ayudas públicas que no consiguen responder a situaciones de exclusión cuando no de pobreza en la medida en que se necesita. Sin embargo, advierte: "No debemos acostumbrarnos a escuchar estos diagnósticos y sus consecuencias".

Migrantes

El balance de Cáritas Diocesana revela que se realizaron 200.943 intervenciones, desde escuchas, acogidas, aportación de ayudas en alquiler, alimentación, ropa, suministros, empleo, acompañamiento en soledad no deseada, infancia, juventud, entre otros. El 60% de personas atendidas eran de otros países. Sobre la migración, el director de Cáritas diocesana ha señalado que "el actual proceso de regularización de personas migrantes abre nuevas posibilidades y enfoca una realidad a la que debemos hacer frente poniendo los medios necesarios". "El respeto a su dignidad personal está por encima de dictámenes y resolución", ha indicado.

Las cifras del balance

También expresó su gratitud a las 819 personas voluntarias y a los más de mil donantes.

En el área de animación comunitaria , desde las 80 cáritas parroquiales se han atendido a 4.179 personas. La mayor parte de las intervenciones han estado relacionadas con el acompañamiento, la escucha y la atención personalizada. De las personas atendidas en las cáritas parroquiales, el 56% tiene menos de 35 años.

, desde las 80 cáritas parroquiales se han atendido a 4.179 personas. La mayor parte de las intervenciones han estado relacionadas con el acompañamiento, la escucha y la atención personalizada. De las personas atendidas en las cáritas parroquiales, el 56% tiene menos de 35 años. En inclusión se atendió a 1466 personas. El 78% de estas personas son migrantes (1.143). El 83% (1.224 personas) no disponen en ningún ingreso. Son 243 personas más que el año anterior. El 29% de las personas atendidas en el servicio de acogida no poseen cobertura sanitaria (420). "Todas requieren de más intervenciones, de procesos de acompañamiento más intensos, más largos y complicados, porque la mayoría son personas en situación de extrema pobreza", reflejó. Y los centros de acogida, el centro de atención temporal y el dispositivo nocturno , ha atendido 687 personas. El año pasado fueron 649, 24 más. El servicio de apoyo jurídico ha atendido a 457 personas durante 2025. De ellas, el 90% son migrantes. Problemas de acceso a la administración para trámites necesarios, citas con extranjería o servicios sociales, resoluciones de ayudas como el ingreso mínimo vital o de protección internacional que tardan meses con disparidad de criterios que van mejorando fueron los servicios aportados.

se atendió a 1466 personas. El 78% de estas personas son (1.143). El 83% (1.224 personas) no disponen en ningún ingreso. Son 243 personas más que el año anterior. El 29% de las personas atendidas en el servicio de acogida no poseen cobertura sanitaria (420). "Todas requieren de más intervenciones, de procesos de acompañamiento más intensos, más largos y complicados, porque la mayoría son personas en situación de extrema pobreza", reflejó. Y los centros de acogida, el , ha atendido 687 personas. El año pasado fueron 649, 24 más. El servicio de apoyo jurídico ha atendido a 457 personas durante 2025. De ellas, el 90% son migrantes. Problemas de acceso a la administración para trámites necesarios, citas con extranjería o servicios sociales, resoluciones de ayudas como el ingreso mínimo vital o de protección internacional que tardan meses con disparidad de criterios que van mejorando fueron los servicios aportados. En materia de economía solidaria, en coordinación con la Fundació Tots Units y Reciplana ha acompañado en 2025 a 1.761 personas en procesos de inserción sociolaboral, logrando 410 inserciones laborales mediante itinerarios personalizados de orientación, formación e intermediación con empresas. Además, más de 450 personas y 200 familias accedieron a los Espais amb Cor, promoviendo inclusión, sostenibilidad y consumo responsable.

Memoria económica

En el apartado económico, se detectó un descenso de los recursos procedentes de donativos, efecto del descenso de ingresos 2025 sobre el 2024. En 2024, se recogieron muchos ingresos por el efecto de la dana recursos que se trasladaron desde Caritas de Segorbe Castellón a Valencia. Ha habido un ligero aumento de subvenciones públicas y un mantenimiento en el resto de los recursos. De estos recursos el 95% de los gastos se destinó a programas de acción social y el 5% a gastos de gestión. En total, 6,45 millones de 6,8 millones.

Retos para el 2026

En cuanto a los retos de 2026, ha indicado que se pretende fortalecer