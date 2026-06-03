La fórmula Castellón rompe moldes en el turismo: los hoteles avanzan el verano con un 'boom' extranjero y el fenómeno 'staycation'

Castellón sigue haciendo saltar la sorpresa en el sector turístico. La provincia ha cerrado el mes de mayo con los hoteles al 77% de ocupación y encara junio con tres de cada cuatro plazas ya vendidas.

Así lo ha avanzado este miércoles la patronal del sector Hosbec, que ha hecho hincapié en la disparada cuota de mercado del visitante internacional en la provincia en el quinto mes del año. De hecho, en un territorio donde históricamente predomina el visitante nacional, se logra que el 27,4% de los huéspedes sean foráneos. Sobresalen, de hecho, los procedentes del Reino Unido, que se mantiene como el primer mercado exterior, con un 7,4% de cuota. Le sigue, en orden de importancia, Francia (3,1%) o Alemania (2,6%). Igualmente destacan Polonia (2,2%), Rumanía (1,6%) e Italia (1,5%).

"Son datos muy buenos, mucho mejores que las perspectivas que teníamos", valora la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, quien sustenta esta evolución, por un lado, en que "crece de manera sustancial el turismo internacional". "Esto es muy importante para Castellón, pues está casi en el 28%, cuando de normal ronda el 18-20%, y significa que se están haciendo las cosas muy bien", añade.

Reunión de Hosbec en el aeropuerto de Castellón, este miércoles. / MEDITERRÁNEO

También en el corto radio

A este factor, Montes suma que "Castellón gana peso entre los que eligen el corto radio para sus vacaciones, el fenómeno Staycation". Aunque ha influido la crisis de Oriente Medio, "el crecimiento tiene que ver principalmente a que se están haciendo muy bien las cosas desde el sector", argumenta la secretaria general de Hosbec.

Y es que, como recogió a este diario, el territorio provincial ya arrancó este mes liderando la mejora de la ocupación en el conjunto de la Comunitat Valenciana, creciendo más (aunque el margen sea mayor) que otros destinos como Benidorm, Alicante o València.

"Se recogen los frutos que se han ido sembrando durante muchos años", ha sentenciado Montes, matizando eso sí que "todavía hay que seguir diversificando e incrementando el peso de la provincia en nuevos segmentos del mercado".

Con esta meta precisamente este miércoles se ha celebrado en el aeropuerto de Castellón una reunión del grupo de trabajo de Hosbec en la provincia, a la que se ha sumado también el vicepresidente de la Diputación y responsable de Turismo, Andrés Martínez. El encuentro ha servido para repasar las perspectivas del sector hotelero de cara a los próximos meses, para analizar la actividad promocional e incluso para planificar la hoja de ruta del 2027.