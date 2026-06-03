Horario flexible, bajar persianas o cambio de dieta: Las medidas que propone Educación para afrontar el calor en las aulas

La Conselleria de Educación ha remitido a los centros unas instrucciones para el próximo curso escolar con medidas de prevención ante posibles episodios de altas temperaturas en colegios e institutos. El documento contempla, entre otras actuaciones, la posibilidad de flexibilizar el horario escolar durante los meses de junio y septiembre para reducir la exposición del alumnado al calor en las horas centrales del día. El anuncio llega en pleno azote de las altas temperaturas, con condiciones que los centros de Castellón están denunciando en un contexto de huelga educativa.

Según las instrucciones elaboradas por la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional podrán organizar las actividades escolares en jornada continuada de mañana, entre las 08.00 y las 13.00 horas.

En caso de aplicar esta medida, los centros deberán impartir todas las materias propias del currículo, con una reducción proporcional de los periodos lectivos correspondientes.

Medidas en las aulas frente al calor

El documento recoge una serie de recomendaciones para mantener las aulas en condiciones adecuadas durante los días de más calor. Entre ellas, se incluye la necesidad de comprobar la temperatura de las instalaciones, identificar previamente las zonas menos calurosas del centro y trasladar al alumnado a esos espacios si fuera necesario.

También se aconseja mantener las aulas lo más frescas posible, especialmente aquellas orientadas al Este y al Sur, bajar las persianas cuando el sol incida de forma directa y utilizar elementos de protección disponibles, como toldos.

Asimismo, Educación recomienda mantener las ventanas cerradas cuando la temperatura exterior sea superior a la interior y ventilar durante las horas menos calurosas del día.

Cambios en recreos y actividades físicas

Las instrucciones también incluyen medidas para los patios y espacios exteriores. La administración recomienda evitar la exposición prolongada al sol, modificar horarios o actividades durante el recreo si fuera necesario y limitar los ejercicios y el esfuerzo físico.

En este sentido, se plantea trasladar determinadas actividades a las horas menos calurosas de la jornada para reducir el impacto del calor sobre el alumnado.

Hidratación frecuente y cambios en el comedor

Otra de las indicaciones principales es permitir que los estudiantes puedan hidratarse tan a menudo como sea necesario. Educación pide recordar al alumnado la importancia de beber agua de manera regular y vigilar que lo hagan.

El documento considera “muy útil” el uso de una botella con marcas que ayuden a controlar la ingesta diaria de agua.

En los comedores escolares, si es posible, se recomienda adaptar la dieta mediante un mayor consumo de platos fríos, frutas y verduras frescas, además de evitar comidas pesadas. También se pide extremar la vigilancia sobre las condiciones de conservación y preparación de los alimentos.

Jornada continuada en junio y septiembre

La flexibilización horaria se plantea especialmente para los meses de junio y septiembre, cuando las altas temperaturas pueden coincidir con actividad lectiva.

Los centros de ESO, Bachillerato y FP podrán organizar la jornada escolar durante la mañana, de 08.00 a 13.00 horas, como medida para evitar la exposición al calor durante las horas centrales del día.

En el caso de los grupos vespertinos, las instrucciones contemplan la posibilidad de retrasar una hora el inicio de la jornada escolar, manteniendo la hora habitual de finalización. También en este supuesto deberán impartirse todas las materias del currículo, con la correspondiente reducción proporcional de los periodos lectivos.

Sin cambios en comedor ni transporte escolar

La Conselleria subraya que estas medidas solo podrán aplicarse cuando quede garantizada la prestación ordinaria de los servicios complementarios autorizados en cada centro.

En concreto, la flexibilización horaria no podrá implicar la supresión, reducción o alteración del servicio de comedor escolar. Tampoco podrá modificar rutas, paradas, expediciones, horarios o itinerarios del transporte escolar colectivo.

Además, no podrá generar duplicidades de ruta, servicios adicionales, incremento de kilómetros, más tiempo de prestación, necesidad de acompañantes o vehículos adicionales, ni cualquier otro coste asociado al transporte escolar.

Educación recalca que, “en ningún caso”, estas medidas podrán generar obligaciones económicas adicionales para la Administración en relación con los contratos de comedor o transporte escolar.

Los consejos escolares deberán aprobar la medida

La aprobación de la flexibilización horaria corresponderá a los consejos escolares de los centros docentes públicos y a la titularidad de los centros sostenidos con fondos públicos.

La decisión deberá incluir una declaración expresa de que la medida no afecta a la prestación ordinaria de los servicios complementarios autorizados. Una vez aprobada, y antes de su aplicación, deberá comunicarse a la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Universidades competente.

Si la Dirección Territorial detecta que la medida puede afectar al comedor, al transporte escolar colectivo o a cualquier otro servicio complementario, podrá requerir al centro la subsanación o aclaración de la documentación presentada y suspender su aplicación hasta que quede acreditada la continuidad ordinaria de dichos servicios.

La Dirección Territorial también podrá dejar sin efecto la medida si comprueba que altera la prestación de servicios complementarios, genera necesidades adicionales de transporte o comedor, implica costes no previstos para la Administración o concurre cualquier otra causa debidamente motivada.