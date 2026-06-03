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El General de Castellón alcanza los 130 trasplantes renales desde su acreditación

El perfil del donante de órganos es un varón de más de 59 años

Acto 'L'Art de Donar Vida', organizado por la asociación de personas enfermas del riñón Alcer Castalia.

Acto 'L'Art de Donar Vida', organizado por la asociación de personas enfermas del riñón Alcer Castalia. / SAN.GVA

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Ramón Pérez

Castellón

El Hospital General de Castellón ha alcanzado la cifra de 30 trasplantes renales desde que recibió en el año 2023 la acreditación como Unidad de Trasplante Renal por parte de la Conselleria de Sanidad y de la Organización Nacional de Trasplantes. Un dato que, según el centro sanitario, consolida la trayectoria de este todo el equipo sanitario implicado en la donación y trasplante.

El centro sanitario ha conmemorado el Día Nacional del Donante de Órganos con un agradecimiento a todas las personas y sus familias que acceden a la donación de órganos ante el final de la vida. El perfil de donante es el de un varón, con una media de edad superior a los 59 años.

Estos datos de donaciones y trasplantes han sido enumerados por la directora médica de Atención Primaria, Anabela Llobet.

Estos datos de donaciones y trasplantes han sido enumerados por la directora médica de Atención Primaria, Anabela Llobet. / SAN.GVA

34 donantes en un año

Según los datos del grupo de coordinación de trasplantes, durante el año 2025, se han registrado en la provincia de Castellón un total de 34 donantes, de los cuales, 31 fueron en el Hospital General de Castellón, 1 en el Hospital de la Plana de Vila-real y 2 en el Hospital de Vinaròs. El número de órganos explantados fue de 114, en su mayoría riñones, seguido de hígado, pulmón y corazón, además de 172 tejidos explantados.

Por su parte, en estos seis primeros meses de 2026, se han registrado 14 donantes, con 37 órganos implantados: 3 corazones, 8 hígados, 8 pulmones, 18 riñones y 97 tejidos: 26 córneas, 46 segmentos óseos y 24 vasculares, 1 válvula.

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L'Art de donar vida

Estos datos han sido enumerados por la directora médica de Atención Primaria, Anabela Llobet, durante el acto 'L'Art de Donar Vida', organizado por la asociación de personas enfermas del riñón Alcer Castalia, en el que también ha destacado el trabajo del grupo coordinador para avanzar en el trasplante renal intervivos. En este sentido ha afirmado que se "ha completado la tramitación de solicitud de la acreditación para el trasplante renal de donante vivo y nos consta que desde la coordinadora autonómica se está avanzando en la gestión de esta autorización para implementar este tipo de donación con todas las garantías de seguridad clínica, legislativas y éticas que requieren tanto las personas donantes como las receptoras".

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