La huelga docente en Castellón continúa con mesas informativas en Vila-real y una bicicletada reivindicativa en Almassora
Los profesores tienen programadas acciones de presión al menos hasta este viernes
Redacción Mediterráneo
Aunque la intensidad y el número de actos relacionados con la huelga del profesorado en la provincia de Castellón se han reducido, los docentes no cejan en sus reivindicaciones, cuatro semanas después de empezar su paro, y siguen desarrollando iniciativas en distintas localidades.
Así, durante la mañana de este miércoles, un grupo de docentes de diferentes centros educativos públicos de Vila-real ha instalado una mesa informativa en la plaza Bayarri para explicar las exigencias y las demandas del colectivo a las personas que se han acercado.
Información a la ciudadanía
Además, desde allí se han desplazado hacia el mercado central de Vila-real para informar a la ciudadanía de sus reivindicaciones y de la situación actual del conflicto que mantienen abierto con la Conselleria de Educación. También han repartido folletos informativos y han informado de distintas cuestiones a todos los interesados.
Desde la organización, se han mostrado satisfechos con la respuesta de los vecinos y han agradecido su solidaridad con su lucha.
Por su parte, a las 18.00 horas, está convocada una bicicletada por las calles de Almassora, que arrancará en la plaza Santa Teresa y que recorrerá todos los centros de educación pública de la localidad. La concentración finalizará en el Ayuntamiento de Almassora. Además de la manifestación convocada en València para este jueves, la semana reivindicativa se cerrará este viernes con una cadena humana formada por los docentes en Castelló.
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