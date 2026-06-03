La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia

La huelga educativa en la provincia de Castellón, que ya se prolonga cuatro semanas, continúa sumando apoyos de diferentes colectivos sociales y laborales. En plena movilización del profesorado, los estibadores del Puerto de Castellón han trasladado públicamente su respaldo a los docentes que estos días mantienen las protestas en defensa de una educación pública de calidad y de unas condiciones laborales dignas.

A través de un comunicado, los trabajadores portuarios han querido expresar su “apoyo y solidaridad” con el colectivo docente, al que reconocen una labor esencial para el futuro de la sociedad. “Detrás de cada aula hay profesionales que desempeñan una labor esencial”, han señalado los estibadores, que comparan la importancia de la educación con la del trabajo portuario como servicios fundamentales que requieren recursos suficientes, estabilidad y reconocimiento.

Distintas iniciativas

El pronunciamiento llega en un momento en el que el profesorado mantiene sus reivindicaciones en la Comunitat Valenciana, con actos, concentraciones y acciones informativas en distintos municipios de la provincia de Castellón. Las movilizaciones reclaman mejoras laborales, la defensa de la escuela pública y la reapertura de las negociaciones con la Conselleria de Educación.

El comunicado de los estibadores del Puerto de Castellón. / Mediterráneo

Desde el colectivo de estibadores han subrayado, además, la importancia de la negociación colectiva y del diálogo social. “Conocemos la importancia de la negociación colectiva, del diálogo social y de la defensa de los derechos laborales conquistados tras años de esfuerzo”, han manifestado.

Condiciones de trabajo

Por este motivo, los trabajadores del PortCastelló aseguran que respetan y apoyan las reivindicaciones del profesorado, al entender que la mejora de sus condiciones de trabajo repercute directamente en la calidad de la enseñanza que reciben miles de alumnos y alumnas.

El comunicado concluye con un mensaje de ánimo al profesorado movilizado y con el deseo de que las partes implicadas alcancen “los acuerdos necesarios cuanto antes” para desbloquear el conflicto educativo.