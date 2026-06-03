Música, protesta y escuela pública: Vila-real protagoniza una nueva marcha en defensa de la huelga educativa
El CEIP Jaume I de Castelló acoge un concierto de Trobadorets dentro de las reivindicaciones del profesorado
La huelga del profesorado de la Comunitat Valenciana, que ya alcanza su cuarta semana, sigue convocando actos reivindicativos y actividades relacionadas con la protesta del sector educativo. En Vila-real, este martes, familias, docentes y alumnado han protagonizado una nueva manifestación por las principales calles de la localidad en defensa de la educación pública y del valenciano.
La marcha ha arrancado en la plaza de la Mayorazga y ha llegado a su fin en la plaza Mayor, donde representantes de las asambleas de los diferentes centros educativos públicos, de las familias y del alumnado leyeron un manifiesto. Los organizadores han señalado que la convocatoria "fue un éxito" y que unió las reivindicaciones con el ambiente festivo.
Durante el recorrido, los participantes gritaron consignas en defensa de la educación pública y del valenciano, así como cánticos en los que se reclamaba la dimisión de la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, y del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Además, los asistentes también reclamaron la reapertura de las negociaciones y mostraron su rechazo a la agresión policial sufrida por una docente jubilada en la manifestación del pasado domingo en València.
Actuación de Trobadorets
La música también ha tenido un protagonismo especial este martes con la actuación de Trobadorets, una de las bandas locales más reconocidas entre el público infantil, en el patio del CEIP Jaume I, que se llenó de niños, familias y vecinos que disfrutaron de temas como Tira-li o M’agrada així, pero también para mostrar su apoyo a la causa.
Las asociaciones de familiares de alumnos (AFA) de los colegios Jaume I, Manel Garcia Grau y Vicent Marçà organizaron este concierto con el objetivo de "ofrecer a las familias y a la infancia un espacio de ocio y, al mismo tiempo, visibilizar las demandas de la comunidad educativa".
Durante la jornada, el CEIP Jaume I ha trasladado a las familias su condena a las agresiones policiales sufridas recientemente por docentes que se manifestaban de forma pacífica en València. Además, ha recordado los motivos por los que continúa la huelga, entre ellos, principalmente, que la Conselleria de Educación no ha convocado nuevas negociaciones tras las propuestas de acuerdo consideradas insuficientes por parte de la institución.
En el concierto, se vendieron chapas con mensajes en defensa de la escuela pública, cuya recaudación se destinará a la caja de resistencia de la huelga educativa. Además, el grupo Trobadorets también ha aportado parte de los beneficios obtenidos con la venta de merchandising a la causa.
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