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Nuevas acciones en apoyo a la huelga educativa: Cadena humana para abrazar la Muralla liberal en Castellón. Ya 500 inscritos

Más de medio millar de inscritos participarán en la cadena humana que rodeará la muralla Liberal de Castelló para apoyar la educación pública.

CASTELLON. HUELGA DE PROFESORES MARTES 19. SECTOR EDUCATIVA. HUELGA INDEFINIDA EDUCACION. MANIFESTACION

CASTELLON. HUELGA DE PROFESORES MARTES 19. SECTOR EDUCATIVA. HUELGA INDEFINIDA EDUCACION. MANIFESTACION / KMY ROS / MED

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Ramón Pérez

Castellón

La huelga educativa indefinida ya está en su cuarta semana y los actos reivindicativos continúan. Entre ellos destaca el programado para este viernes una cadena humana para rodear la muralla Liberal de Castelló bajo el lema Castelló abraza la educación pública. Están invitados a participar toda la ciudadanía. Desde profesores a alumnos o familias y sociedad en general.

Los convocantes han desplegado un formulario para inscribirse en los distintos tramos a los que programan efectuar el abrazo y los participantes tendrán que estar a las 11.00 horas en el punto de encuentro. De momento, hay 500 participantes inscritos El abrazo comenzará a las 11.30 horas y a las 12.00 hay prevista una manifestación en María Agustina.

Cadena humana.

Cadena humana. / f

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