El obispo de Segorbe Castellón asistirá al encuentro con el Papa y anima a tender puentes desde el diálogo ante tanta crispación

El obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López, estará presente en la visita del Papa León XIV a España tanto en Madrid como Barcelona. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa de presentación de la semana de la caridad y la memoria de Caritas 2025 en Castellón. López ha señalado que estuvo dividido entre estar presente en las celebraciones del Corpus en la diócesis, pero finalmente ha decidido participar en el encuentro de Madrid por considerar significativo su presencia en representación de toda la diócesis y así lo ha comunicado a las parroquias. Inicialmente barajó la posibilidad de trasladar el Corpus al domingo siguiente, pero finalmente no lo consideró oportuno porque la mayoría de fieles lo celebrarán en la provincia y en aras de que no hubiera trastornos.

Presente en Madrid y Barcelona

Así, el sábado estará en la vigilia de los jóvenes y el domingo en la misa y al día siguiente asistirá al encuentro en la sede de la Conferencia Episcopal con el Santo Padre, después de que este tenga el discurso en el Parlamento y asistirá a la comida con el Papa en la nunciatura.

El lunes retomará su agenda en Castellón, porque tiene consejo presbiterial y confirmaciones en una parroquia. El miércoles se desplazará a Barcelona, donde se celebrará una misa en la Sagrada Familia.

Un hecho histórico

Asimismo, ha señalado que es "un hecho histórico" que León XIV visite España porque el Santo Padre no venía desde 2011. Y confía que ayude a fortalecer la fe y a la conversión y que ayude desde la renovación a seguir la misión. Pero también destacó que la presencia del Santo Padre tiene una incidencia social. "Creo que la sociedad española no atraviesa tiempos de bonanza, sino todo lo contrario, y confía que "ante tanta crispación" y "tanto muro el Papa nos anime a crear puentes desde el diálogo". Y señaló que España necesita rearmarse moral y espiritualmente pues hay casos que dejan el corazón helado.

14 autobuses

El prelado ha anunciado que 14 autobuses desde distintas parroquias de la diócesis participarán en el encuentro de Madrid a los que hay que sumar los viajes particulares.