¿Aula o sauna? El ránking de los centros escolares más 'quemados' por el calor en Castellón: Hasta 39º

Las altas temperaturas que se están registrando en las últimas semanas en la provincia de Castellón han caldeado las aulas. En plena huelga educativa indefinida, los centros han establecido su particular ránking de "centres que més cremen". En concreto, esta semana, denuncian que se han llegado a registros de 39º.

Así, el centro que ha reportado la temperatura más elevada a nivel autonómico ha sido el IES Vicent Castell i Doménech de Castelló, donde se han llegado a 39º. A mayor distancia se ha situado el CEIP Tombatossals de Castelló, rozando los 36º. Otros centros han superado los 35º.

Ranking de temperaturas en las aulas / Mediterráneo

Otros centros castellonenses que censuran las elevadas temperaturas han sido el IES Miquel Peris del Grau de Castelló, donde la asamblea de docentes ha denunciado valores de 32º antes de las 10 de la mañana de este miércoles, tras llegar a 30º el martes. Una medición que, dicen, han hecho con un termohigrómetro en diferentes dependencias del centro.

Medición de la temperatura en un aula del IES Miquel Peris del Grau de Castelló el miércoles 3 de junio a las 9 de la mañana. / Asamblea docente del IES Miquel Peris.

Las aulas de la segunda planta, especialmente las ocupadas por grupos de 2.º y 4.º de ESO, son las más afectadas por la exposición directa al sol, explican. Igualmente, el CEIP Censal, denuncia temperaturas superiores a 31º.

Los docentes del Miquel Peris recuerdan que las altas temperaturas no son un problema puntual, sino una realidad que se repite cada final de curso. «Cuando llega el calor, algunas aulas se convierten en auténticas saunas», ha indicado Javier Olivares, coportavoz de la Asamblea de Docentes. «La situación provoca fatiga, dificultades de concentración y malestar físico tanto entre el alumnado como entre el profesorado, especialmente durante las últimas horas de la mañana».

¿Aula o sauna?

"Cuando llega el calor, algunas aulas se convierten en auténticas saunas"

A cuánto deben estar las temperaturas

La reivindicación de instalaciones dignas se ha convertido en un caballo de batalla en la huelga educativa, con profesores que han sacado los pupitres a la calle para denunciar la falta de centros preparados para hacer frente a las altas temperaturas en junio y septiembre sin aire acondicionado o sin apenas zonas de sombra en los patios. Los participantes han coreado consignas como “Calor, que no podemos dar la clase sin climatización”.Desde el sindicato CCOO recuerdan que 27º es el máximo legal en la que se puede estar en un aula, por lo que reivindican unas condiciones dignas. Núria Miró, coportavoz de la Asamblea de Docentes del IES Miguel Peris, ha advertido que las altas temperaturas en los centros educativos valencianos «han motivado diversas actuaciones de Inspección de Trabajo». Recientemente, la autoridad laboral ha requerido, a la Conselleria de Educación, medidas urgentes para climatizar quince centros educativos tras constatar temperaturas excesivas y condiciones inadecuadas para el desarrollo de la actividad docente. Por este motivo, Núria Miró ha considerado que «la situación detectada estos días en el centro no es un caso aislado, sino parte de un problema estructural que requiere actuaciones urgentes e inversiones reales en la climatización de los edificios educativos públicos».

Y el calor va a más

Aunque las máximas de este miércoles han dado un alivio, al pasar de 30,2º a 27,6º en Castelló, los valores siguen siendo poco habituales para las fechas en las que nos encontramos. Y la previsión es que este jueves vuelvan a subir, hasta los 30º en Castelló. El interior, este miércoles, ha llegado a los 30º.