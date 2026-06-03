Selectividad 2026 en Castellón: Chalecos amarillos, camisetas verdes, nervios y ganas de demostrar lo estudiado: "Es un examen como los que hemos hecho en clase"

Casi 3.000 alumnos han iniciado este martes las pruebas de acceso a la universidad en la Universitat Jaume I en un contexto de huelga educativa. Hubo nervios y se vieron docentes con camisetas verdes y chalecos amarillos. Sin embargo, el profesorado quiso dejar claro que no busca perjudicar al alumnado. El acceso a las aulas se realizó de forma ordenada, con el llamamiento del estudiantado. Este año se estrenaba la utilización de detectores, para localizar cualquier dispositivo electrónico y garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado. Las instrucciones eran claras: sin móviles ni relojes encima, dispositivos apagados en la mochila y con el DNI o la identificación.

La primera prueba fue la de Lengua Castellana y Literatura, un examen que no generó grandes polémicas entre el alumnado. La prueba incluyó, por una parte, un artículo publicado en el periódico Información sobre las relaciones maternofiliales cuando empieza la adolescencia y, por otra, un fragmento de un relato de Emilia Pardo Bazán. Le siguió el examen de Filosofía que puso el énfasis tanto en cuestiones clásicas de la filosofía occidental como en escuelas de pensamiento contemporáneas y movimientos como el feminismo. El examen presentó dos opciones de comentario de texto. La primera es un fragmento de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. La segunda, un fragmento de Paul Ricoeur sobre Freud, Marx y Nietzsche como maestros de la sospecha.

Detectores para evitar trampas, la novedad

El coordinador de las pruebas en la UJI, Sixte Safont, explicó que la jornada discurrió sin ningún incidente destacable, como cualquier día de PAU habitual. Por lo que respecta a los detectores, señaló que en algún caso se ha detectado que en la mochila o la bolsa había aparatos conectados y se ha hecho apartar la mochila.

En las seis aulas de apoyo había unos 120 alumnos, con casos sobrevenidos como una persona que tras un accidente no podía escribir o con gastroenteritis.

Servicios mínimos

Por su parte, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, destacó que, a pesar de algún incidente aislado, las primeras pruebas PAU se desarrollaron según lo previsto. «Todos los tribunales se constituyeron la semana pasada y fueron muy pocos los casos en los que se tuvo que recurrir a aplicar el servicio mínimo para que se quedara una persona porque no había suplente. En general, la constitución se ha desarrollado con normalidad».

No obstante, ha habido quejas entre el profesorado. Mónica, profesora de Dibujo Artístico del IES Porcar de Castelló, denunciaba: «Llevo de huelga desde el día 11. Pedí poder renunciar a estar en las PAU porque no tiene mucha coherencia si estoy de huelga. Pero me enviaron un correo electrónico diciéndome que no se aceptaba mi renuncia y estoy de servicios mínimos» el miércoles y el jueves.

El alumnado, entre los nervios y las ganas de demostrar lo estudiado

«Al principio estaba nerviosa pensando a ver que saldrá pero al ver el examen me he quedado tranquila», señalaba una alumna del IES Vicent Castell i Doménech de Castelló, que reflejaba sobre el examen de Lengua y Literatura: «No me ha salido tan mal. Ha sido como esperaba aunque se han pasado un poco con sintaxis». «Me he quitado un peso de encima, me lo imaginaba peor», señala Carla, del IES de Almenara. "Hay preguntas que rebuscan pero si lo has estudiado lo puedes sacar. Ya llevo 2 EBAU hechas previas», señala Aras, alumno del IES Joan Coromines.

«Me siento más tranquila porque al final es un examen como los que hemos hecho en clase», apuntaba Teresa, del Salesianos de Buerriana. "Me veo preparado, aunque han sido unas semanas previas a la EBAU bastante durillas», indicaba Toni, del IES Benigasló de la Vall.

"Venía con ganas de demostrar lo que he estado estudiando estas dos semanas y estos dos años», señala Candela, de la Consolación. Mientras, Eric, del IES Penyagolosa de Castrelló, indicabam: Queremos saber la nota y ver si entramos a la carrera. Me asusta Historia de España. Voy con actitud positiva».

Informan: Marta Solsona. Carlos Jesús Paredes. Maria Alegre

Hoy miércoles la jornada se iniciará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 09.30 horas y continuará con Historia de España a las 11.45 horas. Por la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

Profesores en huelga apoyan a sus alumnos

Begoña Oliva, docente de Lengua Castellana y asesora de las EBAU en la Comunitat, está en huelga desde el 11 de mayo, aunque este martes quiso estar presente en la UJI porque Lengua Castellana y Literatura era el primer examen de las PAU y quería acompañar a sus alumnos. La profesora subrayó que las pruebas se desarrollaron con normalidad y que el alumnado afrontó el inicio de la Selectividad con tranquilidad. «Todo ha ido perfecto. Los chicos y las chicas están supertranquilos y creo que contentos. Les he visto las caritas y estaban bien y agradecidos sobre todo porque estemos los profesores apoyándoles», señaló Oliva, que reclamó que la Conselleria vuelva a sentarse a negociar y escuche las demandas del profesorado. «Pedimos que se vuelva a hablar de las ratios, de los recursos, de los apoyos dentro del aula. No solo es el salario, son todos los puntos», denunció. La docente insiste en que la huelga no responde a intereses políticos, sino a las condiciones reales que se viven en los centros educativos.

Un 3,3% más de alumnos

Este año el alumnado inscrito en las pruebas de acceso a la universidad ha aumentado un 3,3% respecto al pasado curso en la Universitat Jaume I. Del total de 2.975 estudiantes inscritos está previsto que 2.510 hagan la fase obligatoria y 465 solo la voluntaria. Aunque la cifra de los que acuden a la general está estable ha aumentado el número de los que van a la fase voluntaria, posiblemente para quienes van a subir nota pero también puede ser por los que acceden por la FP.