Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) eleva al 100% la probabilidad de lluvia
Durante las últimas semanas, Castellón ha vivido jornadas marcadas por el calor. Los termómetros han llegado a superar los 30 grados en gran parte de la provincia, sobre todo en la zona sur. Unas temperaturas poco usuales para esta época del año, que se van a mantener los próximos días.
Sin embargo, el tiempo en la provincia va a sufrir un cambio brusco. La entrada de un frente por el noroeste de la península será el responsable de la inestabilidad en la provincia.
Vuelven las lluvias
El jueves por la mañana se esperan cielos parcialmente despejados, con algunas nubes altas. Concretamente, en el interior de la provincia se contemplan intervalos nubosos con lluvia. A medida que avance la jornada, las nubes crecerán pudiendo dejar chubascos fuertes e incluso tormentas. De hecho, para la tarde del jueves, los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostican un 100% de probabilidad de precipitaciones en el norte de la provincia.
Para el final del día, se prevén de forma generalizada cielos nubosos con poca posibilidad de precipitaciones. Además, se espera viento flojo con intervalos moderados en el interior norte, sin descartar rachas fuertes en zonas expuestas.
Se mantienen las altas temperaturas
A pesar de las precipitaciones, las altas temperaturas seguirán presentes. En el litoral, las máximas oscilarán entre los 25 y 28 grados. Además, varios municipios de Castellón superarán la barrera de los 30 grados. Estos son los municipios:
- Azuébar: 30 grados
- Bejís: 30 grados
- Higueras: 31 grados
- Montanejos: 32 grados
- Segorbe: 33 grados
El tiempo en Castellón
La previsión por municipios
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
- Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
- Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Billetes a Madrid a partir de 7 euros: Renfe tumba los precios para viajar desde Castellón este verano