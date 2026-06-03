Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe en CastellóTiempo en veranoOrquesta PanoramaPremio El HormigueroFuncionario de la Seguridad SocialLuis Enrique
instagramlinkedin

Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) eleva al 100% la probabilidad de lluvia

El tiempo | Previsión para mañana jueves en Castellón

El tiempo | Previsión para mañana jueves en Castellón

Medi TV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Alegre Herrero

Castellón

Durante las últimas semanas, Castellón ha vivido jornadas marcadas por el calor. Los termómetros han llegado a superar los 30 grados en gran parte de la provincia, sobre todo en la zona sur. Unas temperaturas poco usuales para esta época del año, que se van a mantener los próximos días.

Sin embargo, el tiempo en la provincia va a sufrir un cambio brusco. La entrada de un frente por el noroeste de la península será el responsable de la inestabilidad en la provincia.

Vuelven las lluvias

El jueves por la mañana se esperan cielos parcialmente despejados, con algunas nubes altas. Concretamente, en el interior de la provincia se contemplan intervalos nubosos con lluvia. A medida que avance la jornada, las nubes crecerán pudiendo dejar chubascos fuertes e incluso tormentas. De hecho, para la tarde del jueves, los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostican un 100% de probabilidad de precipitaciones en el norte de la provincia.

Probabilidad de precipitaciones jueves 4

Probabilidad de precipitaciones jueves 4 / Aemet

Para el final del día, se prevén de forma generalizada cielos nubosos con poca posibilidad de precipitaciones. Además, se espera viento flojo con intervalos moderados en el interior norte, sin descartar rachas fuertes en zonas expuestas.

Se mantienen las altas temperaturas

A pesar de las precipitaciones, las altas temperaturas seguirán presentes. En el litoral, las máximas oscilarán entre los 25 y 28 grados. Además, varios municipios de Castellón superarán la barrera de los 30 grados. Estos son los municipios:

Noticias relacionadas

  • Azuébar: 30 grados
  • Bejís: 30 grados
  • Higueras: 31 grados
  • Montanejos: 32 grados
  • Segorbe: 33 grados

El tiempo en Castellón

El tiempo en Castelló de la Plana

Fuente: meteoblue

La previsión por municipios

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
  2. Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
  3. Aemet activa el aviso amarillo en Castellón por tormentas con posible granizo este domingo: Cuándo y dónde lloverá
  4. Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
  5. Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
  6. Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
  7. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  8. Billetes a Madrid a partir de 7 euros: Renfe tumba los precios para viajar desde Castellón este verano

Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia

Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia

La fórmula Castellón rompe moldes en el turismo: los hoteles avanzan el verano con un 'boom' extranjero y el fenómeno 'staycation'

La fórmula Castellón rompe moldes en el turismo: los hoteles avanzan el verano con un 'boom' extranjero y el fenómeno 'staycation'

La huelga docente en Castellón continúa con mesas informativas en Vila-real y una bicicletada reivindicativa en Almassora

La huelga docente en Castellón continúa con mesas informativas en Vila-real y una bicicletada reivindicativa en Almassora

Rebeca Gordon, nueva presidenta de los Graduados Sociales de Castellón: "Vivimos un ‘burnout’ colectivo"

Rebeca Gordon, nueva presidenta de los Graduados Sociales de Castellón: "Vivimos un ‘burnout’ colectivo"

El obispo de Segorbe Castellón asistirá al encuentro con el Papa y anima a tender puentes desde el diálogo ante tanta crispación

El obispo de Segorbe Castellón asistirá al encuentro con el Papa y anima a tender puentes desde el diálogo ante tanta crispación

Ryanair estrena los vuelos a Bolonia y Manchester con regalo al pasajero un millón de Castellón

Ryanair estrena los vuelos a Bolonia y Manchester con regalo al pasajero un millón de Castellón

Aquarama inicia temporada de diversión con nueva imagen y oferta gastronómica renovada

Aquarama inicia temporada de diversión con nueva imagen y oferta gastronómica renovada

La Diputación de Castelló y ATC incentivan los proyectos de los jóvenes investigadores cerámicos con sus premios VIII Premios ATC Impulsa

La Diputación de Castelló y ATC incentivan los proyectos de los jóvenes investigadores cerámicos con sus premios VIII Premios ATC Impulsa
Tracking Pixel Contents