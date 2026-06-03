Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia

Durante las últimas semanas, Castellón ha vivido jornadas marcadas por el calor. Los termómetros han llegado a superar los 30 grados en gran parte de la provincia, sobre todo en la zona sur. Unas temperaturas poco usuales para esta época del año, que se van a mantener los próximos días.

Sin embargo, el tiempo en la provincia va a sufrir un cambio brusco. La entrada de un frente por el noroeste de la península será el responsable de la inestabilidad en la provincia.

Vuelven las lluvias

El jueves por la mañana se esperan cielos parcialmente despejados, con algunas nubes altas. Concretamente, en el interior de la provincia se contemplan intervalos nubosos con lluvia. A medida que avance la jornada, las nubes crecerán pudiendo dejar chubascos fuertes e incluso tormentas. De hecho, para la tarde del jueves, los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostican un 100% de probabilidad de precipitaciones en el norte de la provincia.

Probabilidad de precipitaciones jueves 4 / Aemet

Para el final del día, se prevén de forma generalizada cielos nubosos con poca posibilidad de precipitaciones. Además, se espera viento flojo con intervalos moderados en el interior norte, sin descartar rachas fuertes en zonas expuestas.

Se mantienen las altas temperaturas

A pesar de las precipitaciones, las altas temperaturas seguirán presentes. En el litoral, las máximas oscilarán entre los 25 y 28 grados. Además, varios municipios de Castellón superarán la barrera de los 30 grados. Estos son los municipios:

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Azuébar : 30 grados

: 30 grados Bejís : 30 grados

: 30 grados Higueras : 31 grados

: 31 grados Montanejos : 32 grados

: 32 grados Segorbe: 33 grados

El tiempo en Castellón

El tiempo en Castelló de la Plana Mapa Predicción Fuente: meteoblue

La previsión por municipios